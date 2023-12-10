أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة عين شمس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شارك العاملون في جامعة عين شمس بفعالية في عملية التصويت بـ الانتخابات الرئاسية في يومها الأول، حيث شهدت مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل بمنطقة الوايلي، حالة زحام من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيمانا منهم بدورهم الوطني وحقهم الدستوري والوعي الكامل بتأثير أصواتهم الانتخابية في تحديد مجريات مستقبلهم ومسئوليتهم تجاه وطنهم الغالي مصر.



وشهدت اللجنة إقبالا كبيرا من المواطنين الذين توافدوا عليها في وقت مبكر من صباح اليوم، وحتى قبل بدء الوقت المحدد للتصويت من أجل الإدلاء بأصواتهم.

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وعقب الإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية القادم، حرص العاملون بجامعة عين شمس على ترديد الهتافات الوطنية أمام مقر اللجان الانتخابية.

وقرر رئيس اللجنة تعليق عملية التصويت بسبب حالة الزحام التي حدثت، بعد توافد موظفي جامعة عين شمس وكذلك طلاب الجامعة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية في عرس وطني غير مسبوق.

طلاب جامعة عين شمس

ونقل رئيس اللجنة عملية التصويت إلى أحد الفصول ذات المساحة الكبيرة في المدرسة، للحد من حالة الزحام وحتى تتم عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بسهولة ويسر.

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.