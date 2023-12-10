الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ شمال سيناء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة العريش

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

أدلي محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، مساء اليوم، بصوته في لجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين في مدينة العريش،التي شهدت إقبالا كبيرًا من الناخبين منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحًا.

محافظ شمال سيناء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعريش 


وعقب الإدلاء بصوته قام المحافظ بتفقد سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين، مؤكدًا علي سير وانتظام العملية الانتخابية في مختلف لجان الانتخابات علي مستوى المحافظة.


وأشار المحافظ إلى الإقبال الكبير الذي شهدته مختلف لجان الانتخابات في المحافظة، خاصة لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، مشيرا إلي وعي المواطن السيناوي بأهمية الانتخابات الرئاسية حيث ظهر هذا جليا من خلال طوابير الناخبين التي امتدت لمسافات طويلة.

 


وشدد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لنجاح العملية الانتخابية، إذ تم توفير مظلات أمام اللجان للوقاية من أشعة الشمس واضاءة المناطق المحيطة باللجان ورفع كفاءتها وتوفير نقطة طبية وسيارات اسعاف في محيط اللجان، بجانب توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة وتوفير مولدات احتياطية للكهرباء في كل لجنة انتخابية.


أشار المحافظ إلى أن شمال سيناء تضم لجنة عامة بها ١١ دائرة انتخابية موزعين على ٤٠ مقرا انتخابيا بعدد ٥٣ لجنة انتخابية تضم ٧ لجان وافدين، لافتا إلى أن عددا من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

Advertisements

لحظة بلحظة، المصريون يصوتون في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 

وبدأت في  التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا، 

 

4 مرشحين يتنافسون علي منصب الرئيس 

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، 

 

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

مواطن من ذوي الهمم يشارك في انتخابات الرئاسة من على كرسي متحرك بالعباسية (صور)

 

7 صور ترصد مساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الدقي والعجوزة

 

فريق متطوع للهلال الأحمر يشارك في الانتخابات الرئاسية بالمقطم (فيديو وصور)

 

الاطفال يتصدرون المشهد بانتخابات الرئاسة 2024 في الجيزة (صور)

 

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)

 

ناخب يدلي بصوته الانتخابي في المطرية قبل التوجه لأداء العمرة

 

الحبر الفسفوري يرسم البسمة على وجوه أهالي الأقصر بالانتخابات الرئاسية (صور)

 

محمولا على الأيدي، مواطن من ذوى الاحتياجات يدلي بصوته الانتخابي فى لجنة بأسيوط

 

قاض يخرج لمواطن من ذوي الهمم لإدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية بأسيوط

 

بالكراسى المتحركة، كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في الشرقية (فيديو)

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

                                                                        

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024 

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة الرئاسة 2024 التصويت في الانتخابات الرئاسية التصويت في الانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، توقف مباراة اتليتكو بلباو وغرناطة بعد إصابة مشجع بنوبة قلبية

بعد تهنئة داليا زيادة لجيش الاحتلال، صحيفة عبرية تكشف تفاصيل صورة الفلسطينيين العراة

تصل لحد السيول، تحذير من سقوط الأمطار الغزيرة غدا

بوادر أزمة بين السودان والإمارات، الخرطوم تطلب من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد

وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

موعد حفل جوائز الكاف 2023 والقنوات الناقلة

عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمنشأة القناطر

Advertisements

منوعات

المزيد

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

مسنة مع حفيدها في الانتخابات: عايزة أستشهد في فلسطين (فيديو)

ابتهالات وأناشيد دينية وتنورة، أجواء مميزة أمام لجنة انتخابات بالجمالية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية، الحسناوات يتصدرن المشهد أمام اللجان الانتخابية بالدقي والعجوزة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لـ أسعار الزيت اليوم الأحد 10 / 12 /2024

تراجع سعر شراء اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال نوفمبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

المزيد

انفوجراف

7 ميداليات عربية في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: المشاركة فى الانتخابات شهادة بناء للمستقبل

تفسير حلم ركوب المركب فى المنام وعلاقته بكثرة الأزمات والتخبطات

أذكار الصباح، فضل المواظبة عليها من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية