محافظ شمال سيناء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة العريش

أدلي محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، مساء اليوم، بصوته في لجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين في مدينة العريش،التي شهدت إقبالا كبيرًا من الناخبين منذ فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحًا.

محافظ شمال سيناء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعريش



وعقب الإدلاء بصوته قام المحافظ بتفقد سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات تواجه الناخبين، مؤكدًا علي سير وانتظام العملية الانتخابية في مختلف لجان الانتخابات علي مستوى المحافظة.



وأشار المحافظ إلى الإقبال الكبير الذي شهدته مختلف لجان الانتخابات في المحافظة، خاصة لجان العريش والشيخ زويد وبئر العبد، مشيرا إلي وعي المواطن السيناوي بأهمية الانتخابات الرئاسية حيث ظهر هذا جليا من خلال طوابير الناخبين التي امتدت لمسافات طويلة.



وشدد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لنجاح العملية الانتخابية، إذ تم توفير مظلات أمام اللجان للوقاية من أشعة الشمس واضاءة المناطق المحيطة باللجان ورفع كفاءتها وتوفير نقطة طبية وسيارات اسعاف في محيط اللجان، بجانب توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة وتوفير مولدات احتياطية للكهرباء في كل لجنة انتخابية.



أشار المحافظ إلى أن شمال سيناء تضم لجنة عامة بها ١١ دائرة انتخابية موزعين على ٤٠ مقرا انتخابيا بعدد ٥٣ لجنة انتخابية تضم ٧ لجان وافدين، لافتا إلى أن عددا من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.

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وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.