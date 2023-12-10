قافلة من أئمة مركز الفيوم لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شكلت إدارة أوقاف مركز الفيوم، لجنة من أئمة المركز تطوف علي محيط اللجان الانتخابية بقري مركز الفيوم، لتوعية الأهالي بضرورة النزول والمشاركة، باعتبار أن التصويت والمشاركة في الأحداث السياسية واحب وطني وواجب ديني.

وقال أحد أئمة المساجد بمركز الفيوم، إن كل من شارك في لجنة التوعية، شارك متطوعا من تلقاء نفسه، حتي أن الفكرة نفسها نابعة من الأئمة، باعتبار أن هذا واجب ديني قبل أن يكون واجب وطني، لأن نصرة الوطن من أهم الواجبات علي كل مواطن.

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ولفت إلي أنهم يجوبون جميع مقار اللجان الانتخابية بالإدارة يعربون عن فرحهم بالمشاركة الوطنية بالانتخابات الرئاسية، واختيار من سيعبر بالبلاد إلي بر الأمان، ويقودها للخروج من عنق الزجاجة، بعد الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم أجمع.

لجان الفيوم

وتضم الفيوم 283 مركزًا انتخابيًا، بها 323 لجنة فرعية، تخدم مليونين و147 ألفًا و175 مواطنًا، لهم حق التصويت بالمحافظة.

دائرة قسم أول شرطة الفيوم، يه 16 مركزًا انتخابيًا، ويضم 21 لجنة فرعية، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 165ألفًا و342 ناخبًا، وقسم ثان شرطة الفيوم، 8 مراكز انتخابية، بها 13 لجنة فرعية، ومقيد بها 129 ألفًا و633 ناخبًا، لهم حق التصويت، ومركز شرطة الفيوم، به 40 مركزًا انتخابيًا، يصم 48 لجنة فرعية، ومقيم به 330 ألفًا و554 ناخبًا، ومركز شرطة أبشواي، به 36 مركزًا انتخابيًا، ويضم 36 لجنة فرعية، ومقيد به 246 ألفًا و480 ناخبًا.

ويضم المركز الانتخابي بمركز شرطة إطسا، 74 مركزًا انتخابيًا، بهم 80 لجنة فرعية، ومقيد به 423 ألفًا و901 ناخب، وفي مركز شرطة سنورس، 25 مركزًا انتخابيًا، به 28 لجنة فرعية، ومقيد به 200 ألفًا و958 ناخبًا، وفي مركز شرطة سنهور القبلية، يوجد 18 مركزًا انتخابيًا، تضم 22 لجنة فرعية، ومقيد به 164 ألفًا و327 ناخبًا، وفي مركز شرطة طامية، 31 مركزًا انتخابيًا، تضم 37 لجنة فرعية، ومقيد به 274 ألف و276 ناخبا، وفي مركز شرطة يوسف الصديق، 17 مركزًا انتخابيا، تصم 17 لجنة فرعية، ومقيد لهم 73 ألفًا و495 ناخبا، وفي مركز شرطة الشواشنة، 18 مركزًا انتخابيًا، تصم 21 لجنة فرعية، ومقيد به 138 ألفًا و245 ناخبا.

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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