إقبال كثيف من السيدات على لجان بندر ومركز قنا

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت الساعات الماضية، بعد فترة الراحة، كثافة تصويتية عالية فى لجان بندر ومركز قنا، حيث احتشدت السيدات بلجان التصويت للمشاركة فى العملية الانتخابية، بعد قيام المجلس القومى للمرأة بقنا بحثهن على المشاركة بالانتخابات أسوة بالرجال.

ورصد موقع فيتو قيام المستشار أحمد عاشور الجعفري نائب رئيس قضايا الدولة رئيس إحدى اللجان الفرعية بمركز قنا مساعدته بتوفير كرسى متحرك لإحدى كبار السن الحريصين على المشاركة فى التصويت على الانتخابات الرئاسيه.

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ضوابط تصويت المرأة المنتقبة في الانتخابات

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط تصويت المرأة المنتقبة داخل اللجان الانتخابية في ا لانتخابات الرئاسية التي بدأت في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد.

ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة وعدم سبق غمس أحد أصابعها في الحبر الفسفوري بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات في دليل القواعد الإرشادية في الانتخابات الرئاسية، أنه في حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لايسمح لها بالإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

ضوابط تصويت ذوي الاعاقة

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط تصويت الناخبين من ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية داخل لجان الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين من ذوي الإعاقة الذين لايستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفهسم طلب المساعدة من رئبس اللجنة وحده للإدلاء بأصواتهم.

ووفقا للمادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهية على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية، الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا.

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولي من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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