الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

معجزات المسافة صفر، القسام تستهدف ناقلة جند و5 دبابات إسرائيلية بقذيفة الياسين 105

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام  الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الأحد، استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ولفتت الكتائب الفلسطينية إلى استهداف 5 دبابات إسرائيلية وناقلة جند و3 جرافات عسكرية بقذائف الياسين 105 بحي الشجاعية شرق غزة".

قتل عدد كبير من جنود الاحتلال

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قال، أن عناصر المقاومة تمكنوا من قتل عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل محقق، لافتا إلى أن  العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة، والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة.

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وتابع أبو عبيدة خلال كلمة له مساء اليوم الأحد قائلا:  تمكنا من التدمير الكلي أو الجزئي لأكثر من 180 آلية عسكرية خلال الأيام العشرة الأخيرة، مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ.

 

أبو عبيدة يعلن حصيلة المقاومة فى غزة



كما أشار أبو عبيدة، إلى ان كتائب القسام  نفذت عددا كبيرا من العمليات النوعية ضد القوات تنوعت بين مهاجمة القوات الراجلة وعمليات القنص وتفجير حقول الألغام، لافتا إلى أن العمليات التي قامت بها عناصر المقاومة الفلسطينية نجحت في إيقاع عدد كبير من القتلى بين صفوف العدو وعاد معظم  مجاهدي القسام بسلام.


وجدد أبو عبيدة التأكيد، على أن ما يحققه العدوان البري هو التدمير والقتل العشوائي قائلا:  العدو فشل في محاور القتال، وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته.. وأن العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه، وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى في القطاع
وأشار خلال كلمته إلى أن الهدنة المؤقتة أثبتت  مصداقية فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطها، مشيرا إلي أن تكرار العدو التبجح بالإعلان عن هدف القضاء على المقاومة في غزة كلام للاستهلاك المحلي، وإرضاء جمهوره اليميني المتطرف.


كما أكد أبو عبيدة علي انه لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة
 

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