الأهلي رابعا، مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد في صدارة التصنيف الدولي للأندية

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم الأحد، عن التصنيف الجديد للأندية على مستوى العالم.

وتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع في التصنيف الدولي متفوقا علي أندية كبيرة.

وأوضح الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، أن التصنيف يتعلق بالفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر الماضي.

وتواجد مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في صدارة التصنيف، ويليه ريال مدريد متصدر الليجا وحامل لقب دوري الأبطال في نسخة 2022.

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وحل إنتر ميلان في المركز الثالث، بعدما بلغ نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، بالإضافة إلى تصدر الكالتشيو في الوقت الحالي.

وجاء الأهلي في المرتبة الرابعة عقب التتويج خلال فترة التقييم بعدة بطولات، أبرزها الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

واحتل آيندهوفن الهولندي، المركز الخامس ثم بالميراس وفلومينينسي وفلامنجو على الترتيب.

وحل باير ليفركوزن الألماني في المركز التاسع، ثم فورتاليزا البرازيلي عاشرا.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن الصور الرسمية لبعثة فريق الكرة الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقام الأهلي بتجهيز مجموعة من الفيديوهات الخاصة والصور التذكارية التي تم التقاطها لفريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي من أجل طرحها على منصات النادي الرسمية.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية غدا الإثنين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.