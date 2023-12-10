ليفربول يتصدر، ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الانجليزي، تصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد في ختام الجولة الـ 16.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي

إيفرتون × تشيلسي - الساعة 4 مساء - قناة بى ان سبورت 1 HD

فولها × وستهام يونايتد - الساعة 4 مساء

لوتون تاون × مانشستر سيتي - الساعة 4 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

توتنهام × نيوكاسل يونايتد - الساعة 6:30 مساء - قناة بى ان سبورت 1 HD

ترتيب الدوري الانجليزي

وفاز فريق أستون فيلا على ضيفه آرسنال، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسجل فيلا هدفه الأول عن طريق جون ماكجين بالدقيقة 7.

وبهذا الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 35 نقطة في المركز الثالث بالترتيب بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

ليفربول يفوز علي كريستال بالاس

وقلب ليفربول تأخره أمام كريستال بالاس بهدف لفوز ثمين بهدفين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي ليتصدر الترتيب.

وفي الدقيقة 29 تصدى أليسون لهدف محقق لفريق كريستال بلاس واستمرَّ ضغط الأخير ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لكريستال في الدقيقة 33 من الشوط الأول وحاول الفريقين إحراز الهدف الأول ولكن الشوط انتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أحرز جون فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وسجل محمد صلاح لاعب ليفربول هدف التعادل في مرمى كريستال بالاس بالدقيقة 75.

ووصل النجم المصري للهدف رقم 200 له في مسيرته مع الريدز على مدار 6 مواسم خاضها مع النادي بجميع البطولات.

كما أصبح صلاح أول لاعب أفريقي في التاريخ يسجل 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن هيرفي إليوت من تسجيل هدف ليفربول الثاني والفوز في الدقيقة 92 من عمر المباراة.