إيفرتون يحقق فوزا صعبا على تشيلسي بهدف في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، حقق فريق إيفرتون الإنجليزي فوزا صعبا على حساب نظيره تشيلسي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي إنتهى قبل قليل على ملعب جوديسون بارك "معقل فريق إيفرتون، والذي جاء ضمن مواجهات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي إيفرتون اللاعب عبدالله دوكوري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، ثم عزز لويس دوبين تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم من جانب تشيلسي وشهدت الدقيقة 35 فرصة لتشيلسي بعد كرة عرضية من ميخايلو مودريك خارج منطقة الجزاء وتمر وتخرج ضربة مرمى، تلتها فرصة أخرى خطيرة لتشيلسي بعد تمريرة ويقابلها كول بالمر بتسديدة على حدود منطقة الجزاء وتمر أعلى العارضة، ولاحت فرصة لتشيلسي في الدقيقة 44 بعد تسديدة من كونور جالاجر داخل منطقة الجزاء وتشتيت من دفاع إيفرتون.

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وتشهد الدقيقة 47 محاولة لإيفرتون بعد كرة عرضية من جاك هاريسون خارج منطقة الجزاء ودفاع تشيلسي يبعد الكرة، وفي الدقيقة 50 تتاح فرصة هدف لإيفرتون بعد تسديدة قوية من دوايت ماكنيل على حدود منطقة الجزاء وإنقاذ من حارس تشيلسي.

وجاء هدف إيفرتون الأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة بينية ويقابلها كالفيرت ليوين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس وترتد ومتابعة وتسديدة من دوكوري وتهز الشباك.

وفي الدقيقة 60 فرصة خطيرة لتشيلسي بعد تسديدة قوية من كول بالمر من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء وإنقاذ من جوردان بيكفورد، تستمر محاولات البلوز بتسديدة من إنزو فرنانديز في الدقيقة 67 على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع، ثم فرصة هدف ضائع لتشيلسي بعد تسديدة قوية من كوكوريلا على حدود منطقة الجزاء وإنقاذ من بيكفورد حارس إيفرتون.

وتشهد الدقيقة 90 الهدف الثاني لفريق إيفرتون عن طريق لويس دوبين، وجاء هدف إيفرتون الثاني بعد كرة عرضية من ركنية وإبعاد من الدفاع ومتابعة وتسديدة من لويس دوبين داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك لينتهي اللقاء لصالح أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

فريق تشيلسي، فيتو



تشكيلة إيفرتون أمام تشيلسي

وبدأ فريق إيفرتون مباراة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: يونج، تاركوفسكي، برانثوايت، ميكولينكو

خط الوسط: جانا، جارنر، دوكوري، هاريسون

يقود الهجوم: كالفيرت لوين، ماكنيل

تشكيل تشيلسي لمواجهة إيفرتون

وبدأ المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو” المدير الفني لنادي تشيلسي، مباراة فريقه أمام إيفرتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: جيمس – ديساسي – بدياشيلي – كوكوريلا

الوسط: كايسيدو – بالمر – إنزو فيرنانديز جالاجير

الهجوم: مودريك – بروجا

تاريخ مواجهات الفريقين

وقد تقابل الفريقين من قبل في 178 مباراة، حيث حقق نادي تشيلسي الفوز في 67 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 56 مواجهة، بينما فاز إيفرتون على البلوز في 55 مباراة، ويدخل تشيلسي المباراة وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يقع نادي إيفرتون في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.