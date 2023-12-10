مشاركة متميزة لأعضاء مراكز الشباب أمام اللجان الانتخابية لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم

شهدت محافظة القليوبية إقبالا كثيفا من المواطنين على مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لفعاليات الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حشود كبيرة للمواطنين من مختلف المراحل السنية وكرنفالات احتفالية وأغاني وطنية.

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وفى هذا الصدد أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى دور وزارة الشباب والرياضة في مساعدة الناخبين وكبار السن وذوى الهمم والمشاركة على حث الشباب أعضاء الجمعيات العمومية لمراكز الشباب والأندية بأهمية المشاركة السياسية كحق أصيل للمواطن مع التزام الحياد التام دون توجيه أو وصايا على حرية الرأى.

وأضاف الصبروط، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية نفذت العديد من الفعاليات والبرامج قبل الانتخابات الرئاسية استعدادا لاخراج وظهور الانتخابات بالشكل الذى يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مشاركة شباب القليوبية فى العملية التنظيمية والتنسيقية منذ الساعات الأولى لليوم الأول للانتخابات الرئاسية يأتى تأكيدا على أهمية المشاركة الشبابية.

وتجري الانتخابات داخل محافظة القليوبية بواقع 365 مقرًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

وشهدت اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء الجمهورية، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا،

ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطنية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق،

ورصدت فيتو خلال الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من اللقطات الخاصة بمشاركة المواطنين في الانتخابات ومنها:

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

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