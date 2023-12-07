تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسه الخميس وأداء المؤشرات الخليجية والتي مالت للتواجد في المنطقة الحمراء.
ففي المملكة العربية السعودية
انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4% وعي تقدر بـ 5 نقاط ليصل لمستوى 11169 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 5.5 مليار ريال.
وأعلنت المملكة العربية السعودية انكماش الناتج المحلي الحقيقي للسعودية 4.4% في الربع الثالث من العام الحالي.
وفي الكويت
انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.28% وهي تقدر بـ 16 نقطة ليصل لمستوى 5370 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 35 مليون دينار بنهاية الجلسة.
وفي الإمارات العربية المتحدة
انخفضت أسواق الإمارات
حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.48%، وهي تقدر 18 نقطة ليصل إلى 3950 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 250 مليون درهم
وفي أبوظبي
انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.38% وهي تقدر بـ 37 نقطة ليصل إلى 9444 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 500 مليون درهم.
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