خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الأربعاء وأداء الأسواق الخليجية، حيث غلب التباين على أداء المؤشرات الخليجية بسبب الترقب الحذر لقرارات الفيدرالي الأمريكي وبسبب تذبذب أسعار النفط.

ففي المملكة العربية السعودية

مال المؤشر الرئيسي للتواجد في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.04% وهي تقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 11150 نقطة بقيم تداول تجاوز الـ 6 مليار ريال بنهاية جلسة التداول.

وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.18% وهي تقدر بـ 9 نقاط ليصل إلى 5352 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.

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وفي الإمارات العربية المتحدة

مالت مؤشرات الأسواق على التواجد في المنطقة الحمراء حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.13% وهي تقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 3973 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 300 مليون درهم.

كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.55% وهي تقدر بـ 52 نقطة ليصل إلى 9468 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 800 مليون درهم بنهاية الجلسة.

وتراجع أداء القطاع النفطي مؤثر بعمق على أداء المؤشرات الاقتصادية في دولة الإمارات.

وتحاول الإمارات تنويع مصادر الاستثمار، والاهتمام بمشاريع التنمية المستدامة للاستفادة من انعقاد مؤتمر المناخ في دبي كوب 28.

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