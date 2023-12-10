الدوري الإنجليزي، لوتون يحرز هدفا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أمام مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق لوتون تاون على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب كينلورث رود، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم سيطرة فريق مانشستر سيتي على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، إلا أن فريق لوتون تاون نجح في إحراز هدف عكس سير اللقاء في الدقيقة 45، عن طريق لاعبه اليجاه اديبايو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ويفتقد مانشستر سيتي جهود النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق، خلال مواجهة لوتون تاون، اليوم الأحد.

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ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإنه تم استبعاد هالاند من قائمة مانشستر سيتي لمباراة اليوم، دون الكشف عن السبب حتى الآن.

وكان هالاند قد بدأ كل مباريات المان سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي

إيفرتون × تشيلسي - الساعة 4 مساء - قناة بى ان سبورت 1 HD

فولهام × وستهام يونايتد - الساعة 4 مساء

لوتون تاون × مانشستر سيتي - الساعة 4 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

توتنهام × نيوكاسل يونايتد - الساعة 6:30 مساء - قناة بى ان سبورت 1 HD

ويسعى مانشستر سيتي في مباراة اليوم، لإنهاء سلسلة سلبية وصلت إلى 4 مباريات متتالية دون فوز في البريميرليج.

وسجل هالاند 14 هدفا في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي، لكنه فشل في هز الشباك في آخر مباراتين للسيتي ضد توتنهام وأستون فيلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوليان ألفاريز، هو من سيقود هجوم مانشستر سيتي في ظل غياب هالاند.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أفلت من عقوبة الإيقاف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير بريطانية، أن هالاند مهدد بالإيقاف بسبب انفعاله بشكل غير لائق على الحكم سيمون هوبر، الذي كان يدير مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وشهدت المباراة قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، بإيقاف انفراد لجاك جريليش جناح السيتي، من أجل احتساب خطأ لزميله إيرلينج هالاند، وعدم إتاحة الفرصة.

واحتج لاعبو السيتيزينز، وفي مقدمتهم هالاند، بشدة على قرار الحكم، الذي منع فرصة خطيرة للغاية في الدقائق الأخيرة، والنتيجة 3-3.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتحاد الإنجليزي رأى عقب خضوع الواقعة للتحقيق، أن تصرف هالاند لا يستحق توجيه اتهام فردي له.

واكتفى الاتحاد الإنجليزي بتوجيه اتهام عام إلى مانشستر سيتي، بانتهاك قاعدة البريميرليج، ما يعني أن هالاند لن يتعرض للإيقاف، بسبب عدم وجود اتهام مباشر له.

الاتحاد الانجليزي يوجه اتهاما لمانشستر سيتي



وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وجه اتهامًا لمانشستر سيتي، بدعوى عدم تصرف لاعبيه بطريقة لائقة خلال التعادل المثير مع توتنهام (3-3)، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 14 للبريميرليج.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، عندما أوقف الحكم انفرادًا لجاك جريليش، جناح مانشستر سيتي، من أجل احتساب خطأ لزميله إيرلينج هالاند، دون إتاحة الفرصة لأصحاب الأرض، وهو ما فجر احتجاجات لاعبي السيتي.

وعن ذلك، قال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تم اتهام مانشستر سيتي بانتهاك قاعدة الاتحاد الإنجليزي، بعدما أحاط لاعبوه بالحكم خلال مباراة توتنهام هوتسبير، يوم الأحد 3 ديسمبر 2023".

وأضاف: "يُزعم أنه خلال الدقيقة 94 من المباراة، فشل النادي في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة".