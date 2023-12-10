الأحد 10 ديسمبر 2023
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محافظات

انتخابات الرئاسة، نائب محافظ بني سويف يدلي بصوته بلجنة الوافدين (صور)

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يدلي بصوته، فيتو

أدلى بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، بصوته في أول أيام انتخابات الرئاسة 2024م، بلجنة الوافدين بمقرها مدرسة الثانوية الميكانيكية بمدينة بني سويف، والتي فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في الساعة 9 صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل.

نائب محافظ بني سويف يدلي بصوته
نائب محافظ بني سويف يدلي بصوته

نائب محافظ بني سويف

وتفقد نائب محافظ بني سويف، عددا من لجان الاقتراع للإطمئنان على سير عملية الانتخابات، والتأكد من فعالية الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان  والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة، حيث اطمأن على توافر  كشوف للناخبين الوافدين والمغتربين بكافة لجان الاقتراع بمراكز ومدن المحافظة

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كما تابع نائب المحافظ، سير العملية الإنتخابية من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، رفقة الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بني سويف، منذ بداية عملية التصويت في اول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، داخل لجان ومقار الاقتراع بمحافظة بني سويف، والتي تضم 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مركز انتخابي، بجانب 4 لجان للمغتربين.

نائب محافظ بني سويف يدلي بصوته
نائب محافظ بني سويف يدلي بصوته

 

وأكد نائب المحافظ على أن اليوم الأول من الانتخابات يسير بكل يسر، مشيرا إلى أن الناخبين يدلون بأصواتهم بشكل سلس، وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وقوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وتحت الإشراف القضائي.

 

محافظ بني سويف ونائبيه بغرفة التحكم والسيطرة

 

 إنتخابات الرئاسة 2024

تجدر الإشارة إلى أن إنتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة بني سويف، تشهد تخصيص 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مقر انتخابي، بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين العاملين داخل المحافظة للإدلاء بأصواتهم، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية واللجان العامة وتزويدها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

 

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