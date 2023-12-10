لأول مرة، التصويت بطريقة برايل للمكفوفين فى انتخابات الرئاسة ببني سويف (فيديو)

شهدت لجان انتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة بني سويف، في يومها الأول، تطبيق التصويت بطريقة برايل للمكفوفين، لأول مرة تطبيق فى الاستحقاقات الانتخابية المصرية.





وأكد المستشار أحمد عبد الجواد رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة رقم 3 بمركز بني سويف: إن اللجنة العليا للإنتخابات لأول مرة تطبق طريقة برايل لفاقدي البصر وأضاف رئيس اللجنة أن القانون يسمح له أن يقوم بإختيار المرشح الرئاسي في بطاقة الإقتراع لأي فاقد للبصر لا يستطيع أن يستخدم طريقة برايل.

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تجدر الإشارة إلى أن انتخابات الرئاسة 2024 بمحافظة بني سويف، تشهد تخصيص 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مقر انتخابي، بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين العاملين داخل المحافظة للإدلاء بأصواتهم، وتم تجهيز مقار اللجان الانتخابية واللجان العامة وتزويدها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

ويتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العملية الانتخابية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، مجددًا تأكيداته على أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

وكّلف محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات، بجانب التنسيق مع المرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها، مؤكدًا على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال التصويت.

وأشار المحافظ إلى ثقته في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في الانتخابات التي تختلف عن ما سبقها من انتخابات بسبب الظروف الدولية والتحديات الداخلية، منوها عن الاستعدادت الجاري تنفيذها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، مؤكدًا على اقتصار دور الجهاز التنفيذي على الجانب التنظيمي والإداري، وأن لكل مواطن مطلق الحرية في اختياراته.

ويتنافس فى الإنتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى (رمز النجمة) والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس) والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة) والمرشح الرئاسى حازم عمر (رمز السلم).

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، إذ تبدأ غدًا الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتي الثلاثاء 12 من الشهر نفسه، حيث يستمر التصويت في الانتخابات الرئاسية 3 أيام، على أن تٌفتح اللجان من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتشمل إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر الطلاب في المدارس التي توجد بها لجان إنتخابية حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريًا بشأن ضبط الدراسة والعملية التعليمية خلال أيام إجراء الانتخابات الرئاسية، تضمن ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم بها عملية الاقتراع وإخلائها من أي عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام الاقتراع التي تمت الإشارة إليها.

وتنص المادة 140 المُعدلة من الدستور المصري على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين