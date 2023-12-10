الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

انهيار اقتصادي، وزارة المالية الإسرائيلية تعترف بالخسائر الكبيرة بسبب العدوان على غزة

الاقتصاد الإسرائيلي،
الاقتصاد الإسرائيلي، فيتو

كشفت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنها  اليوم الأحد، أن تل أبيب سجلت عجزًا في الميزانية قدره 16.6 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) في نوفمبر الماضي


انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة 


واشارت الوزارة الإسرائيلية في بيانها إلى  أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ شهرين ضد حركة حماس في غزة.


وذكرت وكالة الأنباء رويترز في تقرير لها اليوم الأحد، أن وزارة المالية الإسرائيلية أكدت أن العجز ارتفع خلال الـ 12 شهرًا السابقة إلى 3.4% في نوفمبر من 2.6% في أكتوبر.


وأضافت الوزارة أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6% الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في 7 أكتوبر.

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وبلغ العجز الإسرائيلي في أكتوبر 22.9 مليار شيكل، وفي نوفمبر 2022 بلغ 1.7 مليار شيكل.
 

وفي وقت سابق أظهرت  تقارير إسرائيلية وجود  خسائر فادحة يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان على قطاع غزة، حيث أفادت تقديرات كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل أبرامزون، بأنه في كل شهر تستمر فيه الحرب على غزة، تفقد المرافق الاقتصادية ما بين 8 إلى 9 مليارات شيكل -يساوي ما بين 2.14 و2.41 مليار دولار- ما يعادل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.


خسائر إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى 


وأشارت توقعات أبرامزون إلى أن "تراجع الناتج سيصل إلى1.4 % في العام الحالي، ما يعني أن وتيرة النمو ستكون 2%، بينما كانت التقديرات قبل الحرب أن هذه النسبة 3.4%. وبسبب نمو سكاني بنسبة 2% تقريبا في إسرائيل، فإن نموا اقتصاديا بهذه النسبة يعني جمودا في الناتج المحلي للفرد".
 

وتوجد تقديرات أكثر تشددا، بينها تقديرات وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية بأن "النمو الاقتصادي في إسرائيل سيكون 2.8% وسينكمش بـ1.4% في العام المقبل".
 

وتوقع مؤشر "ستاندارد أند بورز" نموا بنسبة 1.5%، العام الحالي، ونموا بنسبة 0.5% في العام المقبل.

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