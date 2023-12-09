السبت 09 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17700 شهيد منذ بدء طوفان الأقصى

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم السبت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 17700 والجرحى إلى 48780 منذ  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من ناحية أخرى خرج مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، اليوم السبت عن الخدمة كليًّا وفق ما أكد أحد الأطباء.


مستشفى العودة خرج عن الخدمة

وقال عدنان راضي رئيس قسم الولادة وأحد المحاصرين داخل  مستشفى العودة، إن "الدبابات والآليات الإسرائيلية تحاصر المشفى من جميع النواحي ولا تبعد سوى 50 مترًا عن الباب الرئيسي".


وأضاف أن "كل من يحاول الدخول أو الخروج من المستشفى تقوم القناصة الإسرائيلية المنتشرة على أسطح البنايات المجاورة للمشفى بتصفيته وقتله على الفور".


وأشار إلى أن المستشفى خرج منذ الأمس تمامًا عن الخدمة لاستحالة وصول الجرحى إليه أو خروج الإسعافات لانتشالهم من الشوارع وتقديم الخدمة العلاجية، فضلًا عن عدم توفر المستلزمات الطبية ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة بالمشفى.

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وبين الطبيب أن "المستشفى يحتوي على أكثر من 200 شخص ما بين كوادر طبية وجرحى بحالات خطرة فضلًا عن وجود جثث لقتلى لم نستطع دفنهم بسبب الاستهداف الإسرائيلي لكل من يتحرك من أبواب المباني من قبل القناصة".

وأوضح أن "إدارة المستشفى قامت بالتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقوم بإجلاء الجرحى والكوادر الطبية من الحصار الإسرائيلي للمشفى، ولكن مع الأسف كان ردهم سلبيًّا بأنهم غير قادرين على عمل تنسيق مع الجانب الإسرائيلي".
 

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خروج مستشفى العودة في غزة عن الخدمة

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