الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

في كمين محكم.. كتائب القسام تستهدف قوات إسرائيلية وتقتل 6 من بينهم ضابط

كتائب القسام تستهدف
كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية، فيتو

الهجوم  البري على غزة، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس - في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا قوة صهيونية خاصة متمركزة بمنزلين غرب جباليا مما أسفر عن مقتل 6 من بينهم ضابط.


خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة 


وفي وقت سابق من اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن إصابة 1593 جنديا إسرائيليا منذ عملية طوفان الأقصى، من بينهم 255 حالة حرجة.
وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أن 559 جنديا إسرائيليا أصيبوا منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، من بينهم 127 حالة خطيرة.
وفي السياق ذاته ذكر حزب الله في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه شن هجومًا جويا بطائرات ‏مسيرة، على مقر قيادة مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الغربي جنوب ‏ثكنة يعرا.
 

Advertisements

وقال حزب الله في البيان الصادر عنه اليوم:" إن الهجوم أصاب أهدافه بدقة وأوقع عددًا من الإصابات بين صفوف جنود جيش الاحتلال".


وأوضح حزب الله في بيانه أن الهجوم يأتي "دعمًا للشعب الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".
 

وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي،  اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا  3 آليات عسكرية بقذائف تاندوم و"آر بي جي" في مخيم جباليا والفالوجا شمالي قطاع غزة".
 

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها أن مقاتليها هاجموا 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في منطقة الفالوجة شمال غزة


كتائب القسام تستهدف أليات جيش الاحتلال الإسرائيلي

 

وقالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا أليتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا شمالب قطاع غزة باستخدام قذائف الياسين 105.


ذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال بقتل 5 ضباط وجنود في معارك في قطاع غزة 4 منهم جنوبي القطاع.
وبالأمس السبت   ذكرت سرايا القدس في بيان صادر عنها، أن مقاتليها نجحوا في إيقاع قوة للاحتلال الإسرائيلي متحصنة في أحد المنازل شرق خان يونس.

 

استهداف قوة إسرائيلية في خان يونس

 

وقالت سرايا القدس في البيان الصادر عنها:" إنها أوقعت القوة الإسرائيلية  ما بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة واستهدافهم بقذائف الـ " أر بي جي ".

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف هاون.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".
وكشف مصدر قيادي في كتائب القسام، عن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في قطاع غزة.
 

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 1593 جنديا منذ عملية طوفان الأقصى

txt

هل بإمكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما على اليمن؟ خبير يجيب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهجوم البري على غزة غزة كتائب القسام حماس الحرب على غزة خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة

مواد متعلقة

من المسافة صفر، كتائب القسام تهاجم 10 جنود إسرائيليين وآليتين

هل بإمكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما على اليمن؟ خبير يجيب

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال وتوقع بقوتين خاصتين في كمين

قائد بجيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف معلومات مهمة عن الهجوم البري على قطاع غزة

الأكثر قراءة

فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم (فيديو وصور)

بعد واقعة مها أحمد، نقابة المهن التمثيلية تنتفض ضد تحديات أعضائها على التيك توك

في كمين محكم.. كتائب القسام تستهدف قوات إسرائيلية وتقتل 6 من بينهم ضابط

الأهلي رابعا، مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد في صدارة التصنيف الدولي للأندية

رئيس جامعة عين شمس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الأرصاد تكشف حالة طقس الغد ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024

حازم إمام يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويؤكد ضرورة مشاركة الشباب (صور)

دوري أبطال أفريقيا، زواني يقود تشكيل صن داونز أمام بيراميدز

Advertisements

منوعات

المزيد

مريض قلب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية من داخل سيارة إسعاف في الأقصر (فيديو)

مارك روفالو يكشف حقيقة إنتاج فيلم خاص بشخصية HULK

أحدهم أراد البقاء بمصر، رومانيا تجلي 9 أشخاص من مواطنيها في غزة

أعراض النزلة المعوية، أسبابها وأسرع طرق العلاج

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية خلال نوفمبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

منحتها واشنطن لإسرائيل وتعتمد على تفتيت المتفجر.. تعرف على قدرات قذائف ميركافا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تمزيق الملابس في المنام وعلاقته بنقص الأمان والحماية

الإفتاء توضح حكم الصلاة بـ الجوانتي لشدة البرد

تفسير حلم الصقر في المنام وعلاقته بالسفر والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية