الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

من المسافة صفر، كتائب القسام تهاجم 10 جنود إسرائيليين وآليتين

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

الهجوم البري على غزة، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأحد أن مقاتليها هاجموا 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في منطقة الفالوجة شمال غزة 


كتائب القسام تستهدف أليات جيش الاحتلال الإسرائيلي 


وقالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا أليتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا شمالب قطاع غزة باستخدام قذائف الياسين 105.
ذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال بقتل 5 ضباط وجنود في معارك في قطاع غزة 4 منهم جنوبي القطاع.
وبالأمس السبت   ذكرت سرايا القدس في بيان صادر عنها، أن مقاتليها نجحوا في إيقاع قوة للاحتلال الإسرائيلي متحصنة في أحد المنازل شرق خان يونس.

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استهداف قوة إسرائيلية في خان يونس
 

وقالت سرايا القدس في البيان الصادر عنها:" إنها أوقعت القوة الإسرائيلية  ما بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة واستهدافهم بقذائف الـ " أر بي جي ".

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف هاون.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".
وكشف مصدر قيادي في كتائب القسام، عن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في قطاع غزة.


كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا

 

وفي وقت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105.


حزب الله يعلن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال

 

وكشف حزب الله اللبناني، في وقت سابق، عن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.
وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف يوم  الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحًا موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة
 

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