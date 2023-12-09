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محافظات

أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-12-2023 في الأقصر

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم في الأقصر، شهدت الأسواق بمراكز ومدن محافظة الأقصر استقرارًا في أسعار الفاكهة اليوم السبت، وفقًا للتعاملات اليومية.

وصل سعر كيلو البرتقال البلدي 5 جنيهات.

اليوسفي 7 جنيهات

الموز  10 جنيهات

التفاح الأحمر  30 جنيها

التفاح الجولدن 30 جنيها

التفاح الأخضر 40 جنيها

سعر الرمان 6 جنيها للكيلو

سعر الكمثرى 35 جنيها

المانجو تتراوح ما بين 40 حتى الـ60 جنيها حسب نوعها

البلح الأحمر 10 جنيهات

البلح الأصفر 8  جنيهات

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الكيوي القطعة الواحدة 3 جنيهات

الأفوكادو 70 جنيها

الأناناس الواحدة بـ 30 جنيها

الكاكا 25 جنيها

الفراولة 15 جنيها

التين البرشومي بـ 30 جنيها

الكانتالوب 20 جنيها

الجوافة 15 جنيها

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