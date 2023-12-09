أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-12-2023 في الأقصر

أسعار الفاكهة اليوم في الأقصر، شهدت الأسواق بمراكز ومدن محافظة الأقصر استقرارًا في أسعار الفاكهة اليوم السبت، وفقًا للتعاملات اليومية.

وصل سعر كيلو البرتقال البلدي 5 جنيهات.

اليوسفي 7 جنيهات

الموز 10 جنيهات

التفاح الأحمر 30 جنيها

التفاح الجولدن 30 جنيها

التفاح الأخضر 40 جنيها

سعر الرمان 6 جنيها للكيلو

سعر الكمثرى 35 جنيها

المانجو تتراوح ما بين 40 حتى الـ60 جنيها حسب نوعها

البلح الأحمر 10 جنيهات

البلح الأصفر 8 جنيهات

Advertisements

الكيوي القطعة الواحدة 3 جنيهات

الأفوكادو 70 جنيها

الأناناس الواحدة بـ 30 جنيها

الكاكا 25 جنيها

الفراولة 15 جنيها

التين البرشومي بـ 30 جنيها

الكانتالوب 20 جنيها

الجوافة 15 جنيها