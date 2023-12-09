أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-12-2023 في الأقصر
أسعار الفاكهة اليوم في الأقصر، شهدت الأسواق بمراكز ومدن محافظة الأقصر استقرارًا في أسعار الفاكهة اليوم السبت، وفقًا للتعاملات اليومية.
وصل سعر كيلو البرتقال البلدي 5 جنيهات.
اليوسفي 7 جنيهات
الموز 10 جنيهات
التفاح الأحمر 30 جنيها
التفاح الجولدن 30 جنيها
التفاح الأخضر 40 جنيها
سعر الرمان 6 جنيها للكيلو
سعر الكمثرى 35 جنيها
المانجو تتراوح ما بين 40 حتى الـ60 جنيها حسب نوعها
البلح الأحمر 10 جنيهات
البلح الأصفر 8 جنيهات
الكيوي القطعة الواحدة 3 جنيهات
الأفوكادو 70 جنيها
الأناناس الواحدة بـ 30 جنيها
الكاكا 25 جنيها
الفراولة 15 جنيها
التين البرشومي بـ 30 جنيها
الكانتالوب 20 جنيها
الجوافة 15 جنيها
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