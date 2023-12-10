أحدهم أراد البقاء بمصر، رومانيا تجلي 9 أشخاص من مواطنيها في غزة

أعلنت الخارجية الرومانية وصول مجموعة جديدة من 8 أشخاص بينهم مواطنون رومانيون وأفراد عائلاتهم من قطاع غزة إلى البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "وصلت اليوم الأحد مجموعة من 8 أشخاص بينهم مواطنون رومانيون وأفراد أسرهم تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى البلاد".

وأشارت إلى أن مجموعة تضم 9 أشخاص تمكنت من مغادرة أراضي قطاع غزة في 7 ديسمبر الجاري، مضيفة أنه تم نقلهم إلى القاهرة، ثم توجه 8 منهم إلى الوطن، في حين أراد واحد منهم البقاء في مصر.

وإجمالا قامت رومانيا حتى اليوم بإجلاء 288 شخصا من قطاع غزة.

وقبل وقت سابق قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن سلطة مجلس الأمن ومصداقيته تقوّضتا؛ بسبب عدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في غزة، بعد "فيتو" أمريكي.

وقف اطلاق النار في غزة

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، منددًا بانقسامات أصابته بـ"الشلل".

وأكد، أمام منتدى الدوحة في قطر، أن المجلس أصابه "الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية" التي تقوض التوصل لأي حلّ للحرب بين إسرائيل وحماس التي نشبت في الـ7 من أكتوبر.

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وشدد جوتيريش على أنه لن يتخلى عن دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة.

وتابع أن "سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي قد تم تقويضهما بشدة بسبب تأخر تحركه حيال الحرب. واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد قرار يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في القطاع.

وأشار إلى أنه كرر دعوته لإعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لكن "للأسف فشل مجلس الأمن في القيام بذلك"، وتابع "يمكنني أن أعدكم، أنني لن أستسلم".

جدير بالذكر أن جوتيريش دعا إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد أسابيع من القتال الذي خلَّف أكثر من 17700 قتيل في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لآخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس.

ووجه رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل للمادة منذ عقود.

وأكّد: "نحن نواجه خطرًا شديدًا لانهيار النظام الإنساني". وأضاف أنّ "الوضع يتدهور بسرعة ويتحول إلى كارثة ذات آثار محتملة لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة".