قبل احتفالات عيد الميلاد، سر الضغط الأمريكي على إسرائيل لإنهاء العدوان على غزة

العدوان على غزة، بدأت أصداء الحرب الظالمة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الوصول إلى جميع أحرار العالم والذين انتفضو ضد حكوماتهم وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.



موعد نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة



وأصبح وجه الولايات المتحدة الأمريكية مكشوفا أمام العالم بسبب الدعم العلني والانحياز الواضح لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتأييد المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة.



وأكدت تقارير إعلامية في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمهلت حكومة نتنياهو مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الجاري لوقف الحرب على غزة

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ويأتي ذلك جراء الضغوط الدولية والإحراج الذي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الانتقادات العلنية لسياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل في ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة



وهناك خلاف وجدال بين الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن موعد وقف العدوان على قطاع غزة، حيث أكد تساحي هنجبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن المعركة في غزة ستستمر شهورًا وقد تمتد أكثر، مضيفًا ”: تأخرنا في معالجة مشكلة حركة حماس 17 عامًا لأننا تجنبنا دفع الثمن الذي ندفعه الآن".



خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة



وفى ذات السياق نقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكى أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على غزة.

وأوضح أحدهم للموقع، أن الإدارة الأمريكية نصحت إسرائيل بعدم الذهاب إلى غزة لكن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهلت ذلك ومضت في خططها للتوغل داخل القطاع.

وهناك تقارير إعلامية كثيرة توقعت استمرار الحرب في قطاع غزة لفترة طويلة لعدم قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على القضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة



وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة سواء في الجنود أو المعدات العسكرية.



وأصبح قطاع غزة بمثابة فخ وقع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي فليس لديه القدرة على إنهاء المعركة والقضاء على المقاومة الفلسطينية أو حتى التراجع إلى الوراء يجر ذيل الهزيمة



وتخشى الحكومة الإسرائيلية من ردة فعل شعبها في حال إنهاء الحرب على غزة دون تحقيق الأهداف التي أعلن عنها نتنياهو والتي من بينها القضاء على المقاومة الفلسطينية

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