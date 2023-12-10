الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

قبل احتفالات عيد الميلاد، سر الضغط الأمريكي على إسرائيل لإنهاء العدوان على غزة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

العدوان على غزة، بدأت أصداء الحرب الظالمة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الوصول إلى جميع أحرار العالم والذين انتفضو ضد حكوماتهم وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.


موعد نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة 


وأصبح  وجه  الولايات المتحدة الأمريكية مكشوفا أمام العالم بسبب الدعم العلني والانحياز الواضح لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتأييد المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة.


وأكدت تقارير إعلامية في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمهلت حكومة نتنياهو مهلة لا تتعدى نهاية الشهر الجاري لوقف الحرب على غزة

Advertisements


ويأتي ذلك جراء الضغوط الدولية والإحراج الذي تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الانتقادات العلنية لسياسة واشنطن الداعمة لإسرائيل في ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة 


وهناك خلاف وجدال بين الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن موعد وقف العدوان على قطاع غزة، حيث أكد تساحي هنجبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن المعركة في غزة ستستمر شهورًا وقد تمتد أكثر، مضيفًا ”: تأخرنا في معالجة مشكلة حركة حماس 17 عامًا لأننا تجنبنا دفع الثمن الذي ندفعه الآن".


خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة 


وفى ذات السياق نقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكى أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على غزة.
وأوضح أحدهم للموقع، أن الإدارة الأمريكية نصحت إسرائيل بعدم الذهاب إلى غزة لكن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهلت ذلك ومضت في خططها للتوغل داخل القطاع.
وهناك تقارير إعلامية كثيرة توقعت استمرار الحرب في قطاع غزة لفترة طويلة لعدم قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على القضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة 


وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة سواء في الجنود أو المعدات العسكرية.


وأصبح قطاع غزة بمثابة فخ وقع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي فليس لديه القدرة على إنهاء المعركة والقضاء على المقاومة الفلسطينية أو حتى التراجع إلى الوراء يجر ذيل الهزيمة 


وتخشى الحكومة الإسرائيلية من ردة فعل شعبها في حال إنهاء الحرب على غزة دون تحقيق الأهداف التي أعلن عنها نتنياهو والتي من بينها القضاء على المقاومة الفلسطينية

txt

حقيقة مقتل جندي إسرائيلي أهدى تفجير مبنى سكني في غزة لابنته

txt

الأمين العام للأمم المتحدة: تقوض سلطة مجلس الأمن بسبب عجزه وقف الحرب في غزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العدوان على غزة غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي موعد نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة نتنياهو خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة جيش الاحتلال بايدن إسرائيل

مواد متعلقة

حقيقة مقتل جندي إسرائيلي أهدى تفجير مبنى سكني في غزة لابنته

الأمين العام للأمم المتحدة: تقوض سلطة مجلس الأمن بسبب عجزه وقف الحرب في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الأكثر قراءة

فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم (فيديو وصور)

بعد مرور ساعة، 20 صورة ترصد زحام المواطنين أمام لجان الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (تحديث لحظي)

حقيقة مقتل جندي إسرائيلي أهدى تفجير مبنى سكني في غزة لابنته

يمامة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالدقي

بعد واقعة مها أحمد، نقابة المهن التمثيلية تنتفض ضد تحديات أعضائها على التيك توك

قبل احتفالات عيد الميلاد، سر الضغط الأمريكي على إسرائيل لإنهاء العدوان على غزة

أحدث ظهور لـ سيلينا جوميز بعد الهجوم عليها (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

أصيبت بـ "سكتة دماغية" بسبب "فاتورة مياه"

خلافات جديدة بين بيكيه وشاكيرا

حملات سخرية من فيديوهات لجيش الاحتلال زعم فيها استسلام مقاتلي حماس

كابتن إيلا تنافس رئيسها أفيخاي أدرعي في الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصقر في المنام وعلاقته بالسفر والرزق الوفير

حكم عمل وليمة الزواج وهل هي سنة أم مندوبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية