الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إصابة مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الفلسطينية برصاص جيش الاحتلال

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن إصابة مدير عام الصيدلة بالوزارة في قطاع غزة بنيران قناصة إسرائيليين.


جيش الاحتلال يقتحم مخيم في نابلس 

 وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات  جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وسمع أصوات إطلاق نار.
وأكدت التقارير الإعلامية الفلسطينية، اليوم السبت أن شابا فلسطينيا أصيب برصاص حي بالفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.
ونشرت قناة العربية فيديو على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " إكس"، مقطع فيديو يوثق اشتباك المقاومة الفلسطينية مع قوات إسرائيلية عند حاجز سالم العسكري قرب جنين شمال  الضفة الغربية.
وأكدت التقارير استشهاد 4 فلسطينيين وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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موعد وقف الحرب على غزة

 وفي وقت سابق  أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المعارك في خان يونس ستستمر شهرًا إضافيًّا.

وفي السياق ذاته، أكد تساحي هنجبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن المعركة في غزة ستستمر شهورًا وقد تمتد أكثر، مضيفًا ”: تأخرنا في معالجة مشكلة حركة حماس 17 عامًا لأننا تجنبنا دفع الثمن الذي ندفعه الآن".

 

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أمس السبت في تقريرها، إن رغبة إسرائيل في تفكيك حركة حماس، أصبحت واضحة وملموسة، إلا أن المنهجية التي تتبناها قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تغذية الكيان الذي تهدف إسرائيل إلى قهره.

وفي تفسير لهذه النتيجة المحتملة، أوضح التقرير أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد يؤدي إلى زيادة الدعم الدولي لقطاع غزة، فضلًا عن تعزيز إصرار حماس وازدياد تأييدها، بالرغم من جهود إسرائيل في التصدي لها.

 

وتقول الصحيفة: "يتردد سؤال محوري في جميع أنحاء العالم، وهو بسيطٌ في طياته ولكنه محمَّل بالأهمية العميقة: متى سيتوقف العنف؟ في نداء لوضع حد للمشاهد المروعة للمباني المهدمة والحياة المحطمة التي تخرج من غزة يوميًّا".

 

موقف واشنطن بمجلس الأمن

 وبينما يثير البعض هذا السؤال لممارسة ضغوط دبلوماسية، مثل النقاش الدائر داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، يركز آخرون على موقف واشنطن والحاجة المتزايدة لدعوات وزير الخارجية أنتوني بلينكن المتكررة لإسرائيل لضمان التوافق بين التزامها المعلن بحماية المدنيين والحقائق الحاصلة على أرض الواقع، بحسب الصحيفة. 

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها مخيم جباليا شمال قطاع غزة

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إسرائيل تقتل أطفال غزة، تظاهرات في مناطق مختلفة بفرنسا

 

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العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة الضفة الغربية المقاومة الفلسطينية نتنياهو جيش الاحتلال

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