وزير الاتصالات: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن

أدلى د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى مقر لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

المشاركة الانتخابية واجب وطني

عقب الإدلاء بصوته، صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.عمرو طلعت حرصت اليوم على الإدلاء بصوتى لأن المشاركة فى الانتخابات تعد واجبا وطنيا على كل مواطن يطمح فى غد أفضل لبلدنا الغالية".

وأكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم المتمثل فى الانتخابات الرئاسية، داعيا جموع المصريين للاصطفاف حول الوطن وممارسة حقهم الدستوري والمشاركة بفاعلية وايجابية فى تشكيل مستقبل الوطن.

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وزير الاتصالات، فيتو

حماس كبير لدى الناخبين

وأضاف وزير الاتصالات أنه لمس لدى الناخبين حماس كبير للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابى، مشيرا إلى أن الانتخابات تستمر على مدار ٣ أيام، وبالتالى هناك متسع من الوقت للمواطنين لممارسة هذا الحق الانتخابى.