بمعاونة الأمن السيبراني، وزير الأوقاف يعلن استعادة صفحته على فيس بوك بعد اختراقها

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف استعادة السيطرة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من جديد وذلك بعد تعرضها للإختراق خلال الساعات الماضية.

ونشر وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية:" تم بحمد الله وتوفيقه من خلال فريق الأدمن بالصفحة ومعاونة مسئولي الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات إزالة المخترق للصفحة واستعادة كامل التحكم بها، وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وجار التنسيق بين أدمن الصفحة ومسئولي الأمن السيبراني بوزارة الاتصالات لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأمينية للصفحة.. شكرا لكل من أسهم في ذلك شكرا لتفهم متابعي الصفحة وتحياتي لكم جميعا ".

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اختراق صفحة وزير الأوقاف

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد مساء أمس الإثنين أن صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قد تم اختراقها وإزالة الأدمن من التحكم بها، لافتا إلى أنه سيوقف النشر تماما عليها لحين استرداد كامل التحكم بها، موضحا أنه حرر محضرا بذلك وأبلغ إدارة فيسبوك.

وقال وزير الأوقاف في آخر منشور على صفحته على فيس بوك: إن ما ينشر بالصفحة حاليا لحين إعلانه عن استعادة كامل التحكم بالصفحة لا يمثله.

وأوضح أنه سيتم نشر ما يريد فقط على موقع الوزارة الرسمي “أوقاف أونلاين“ أو على حسابه على تويتر، متابعا: ”كما سننشر عليهما تأكيدنا من استعادة الحساب حال استعادته قبل معاودة النشر عليها”.

وكان آخر ما نشره وزير الأوقاف على صفحته على فيس بوك قبل هذا التنويه هو دعوة بعض الأشخاص للحضور لمقابلة رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف وذلك كما يأتي:

على الآتية أسماؤهم بعد الحضور غدًا الثلاثاء الموافق 5/ 12/ 2023م بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لمقابلة رئيس القطاع الديني، وهم

1. جمعة عبد الفتاح محمد السيد - الفيوم

2. سعيد إبراهيم محمد محروس - القليوبية

3. مصطفى السعيد السيد عبد الله الحارون - الدقهلية

4. خالد عبد الفتاح مصطفى محمد البراوي - الإسكندرية

5. عيد شحاته عويس عبد المجيد - بني سويف

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