الأحد 03 ديسمبر 2023
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اقتصاد

وزير الاتصالات يتفقد مركز مبيعات سنترال المنيا المطور

وزير الاتصالات خلال
وزير الاتصالات خلال الجوله، فيتو

قام د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ختام زيارته لمحافظة المنيا يرافقه اللواء أسامة القاضى بتفقد مركز مبيعات سنترال المنيا المطور الذى يقدم خدمات الاتصالات المتكاملة للعملاء بداية من تعاقدات التليفون الأرضى، وخدمات البيانات، والمحمول، وخدمات التضامن والتكافل، وخطوط طلاب المدارس، والمحافظ الإلكترونية، ودوائر المعلومات، وخطوط الربط، وغيرها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها الشركة.

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افتتاح مكتب بريد مطاى 

كما افتتح د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مكتب بريد "مطاى" بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة حيث كان فى استقبالهما د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

ويقدم مكتب بريد "مطاى" عدد من الخدمات للمواطنين مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى.

وأوضح د. شريف فاروق إن مكاتب البريد أصبحت تقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين بكل سهولة ويسر بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وذلك ضمن تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتى تشمل تطوير وتحديث جميع منافذ البريد على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها ٤٥٠٠ منفذ منتشرة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات للمواطنين منها ٤٣٠٠ مكتب بريد؛ مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير أكثر من ٣٨٤٠ مكتبًا بنسبة إنجاز ٨٦٪، بالإضافة إلى ٨٤ كشكًا بريديًا، و١٣٠ سيارة بريد متنقلة منتشرة على مستوى الجمهورية، يتم اللجوء إليها وتحريكها خلال فترات الذروة لتخفيف الزحام بمكاتب البريد، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائقٍ وميسر".

جولة وزير الاتصالات بالمنيا 

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وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد مغاغة خلال زيارته للمنيا (صور)

الجدير بالذكر أن د. عمرو طلعت قام اليوم بزيارة لمحافظة المنيا لافتتاح وتفقد عددا من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة. حيث قام صباح اليوم بجولة تم خلالها افتتاح مكتب بريد مغاغة الرئيسى التاريخى بعد تطويره، وتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية الأزهرى بمركز العدوة ضمن قرى حياة كريمة بالمحافظة، وكذلك شهد فعاليات ندوة للتثقيف الرقمى لمواطنى قرى حياة كريمة بمركز مغاغة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مجموعة من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والمتدربين وخريجى برامج التدريب ودعم ريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا.

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