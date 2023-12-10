الأحد 10 ديسمبر 2023
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سياسة

البابا تواضروس: الكنيسة تشارك بإيجابية في انتخابات الرئاسة

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تشارك في الانتخابات الرئاسية باعتبارها جزء من الوطن لذا فإنها يجب أن تشارك بإيجابية مع باقي الكيانات الوطنية.

وأدلى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم الأحد بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

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وأوضح البابا تواضروس أن المشاركة في أي انتخابات هى تعبير عن المواطنة.

وتابع: "وكما يتعب المسؤولون في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن،  فالمشاركة تعد تعبيرًا عن الوفاء حيث نشترك معًا في عمل واحد."

حق دستوري

وشدد قداسة البابا تواضروس على ضرورة مشاركة جميع المواطنين، دون استثناء، في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، حيث أن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله.

ودعا قداسة البابا تواضروس كافة المصريين شباب وكبار إلى  الحرص على المشاركة.

واختتم مشيدًا بالعملية التنظيمية للتصويت في كافة إجراءاته داخل اللجنة.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي، - الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد - فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

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