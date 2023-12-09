السبت 09 ديسمبر 2023
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سياسة

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية أبنوب بأسيوط

البابا تواضروس،فيتو
البابا تواضروس،فيتو

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط  الجديدة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا بيسنتي ناقش مع البابا تواضروس الثاني مجموعة من الملفات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن إيبارشية وسط الجيزة

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الجمعة نيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف إيبارشية وسط الجيزة.

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وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا ثيئودوسيوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من الملفات الخاصة بالخدمة في إيبارشية وسط الجيزة.

تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية الوادي الجديد

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد. 

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، ناقش مع الأنبا أرسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد عددا من الأمور الرعوية الخاصة بخدمته في الإيبارشية.
 

الأرثوذكسية تهدي ملك بريطانيا قطعة من مذبح كنيسة القيامة بالقدس

استقبلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لندن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، وعدد من أعضاء مجلسَي اللوردات والعموم البريطانيَّين، وعدد من قادة الكنائس بالمملكة المتحدة.

وكان في استقبال ملك بريطانيا نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والنائب البابوي بالمملكة المتحدة، في المركز الخدمي القبطي الأرثوذكسي في هارتفوردشاير، حيث حضر ملك بريطانيا صلاة بالطقس القبطي الأرثوذكسي في كاتدرائية الشهيد مار جرجس، ثم التقى عددًا من الشباب المتطوعين والخدام الذين قدموا لملك بريطانيا عرضًا عن خدمات الكنيسة، قبل أن يزيح الستار عن لوحة تذكارية تؤرخ لزيارته الكنيسة.

بعدها قدم نيافة الأنبا أنجيلوس لملك بريطانيا، قطعة حجر مأخوذة من مذبح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كنيسة القيامة بالقدس، متحدثًا عن عظمة وأصالة كنيستنا وتراثها الممتد إلى منشأ المسيحية.

كما ألقى تشارلز الثالث ملك بريطانيا كلمة عبر فيها عن سعادته بالزيارة ومقابلة من التقاهم من أبناء الكنيسة حين زارها للمرة الأولى منذ ١٠ سنوات، حيث كان لم يزل أميرًا لويلز قبل أن يعتلي العرش العام الماضي، وتمنى لجميع الحاضرين موسمًا سعيدًا خلال أعياد الميلاد.

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