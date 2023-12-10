ضبط سائق أتوبيس صدم شخصا بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط، قائد "أتوبيس" بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لقيامه بالاصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وتم نقل الجثة للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة صاحب مصنع بلاستيك - مقيم بدائرة القسم وبها جروح تهتكية بفروة الرأس واسترواح هوائي بالصدر.

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بالفحص وسؤال شقيق المجني عليه قرر أنه حال سير المتوفى بسيارته الملاكي بدائرة القسم حدثت مشاجرة بينه وقائد "أوتوبيس" (لا يعلم بياناته) على إثر حدوث احتكاك بينهم، قام خلالها قائد "الأوتوبيس" باستقلال الأوتوبيس والاصطدام بشقيقه مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط قائد الأوتوبيس (مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الأوتوبيس المستخدم (ملكه - بدون لوحات معدنية)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.