ننشر أسماء 25 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس المنيا

حصلت “فيتو”، على أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي المار على محافظة المنيا، بعد ارتفاع عددهم من 20 لـ 25 شخص، تم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج، واسفرت عن مصرع 7 أشخاص آخرين.

أسماء مصابي حادث أتوبيس المنيا

حيث أصيب كل من: محمد حامد عبد العزيز،42 سنة، نجار، مقيم بالمنصورة، إيمان محمد عمران، 24 سنة بدون عمل، قنا، حمدي صلاح فؤاد، 30 سنة، طيار مدني، مقيم قنا، رنين خالد أحمد، 25 سنة، بدون عمل، مقيمة أسوان، أحمد محمود محمد، 36 سنة، سائق مقيم القاهرة، نورهان ابراهيم علي، 25 سنة،طبيبه بحميات قنا، عمر زكريا حفناوي،43 سنة، سائق الاتوبيس، عبد الحميد فتحي جوهر50 سنة عامل، المعادي- القاهرة، غادة ناصر صبري، 23 سنة، موظفة، طنطا، هاني فكري جرجس، 32 سنة، مهندس مدني يقيم الأقصر، كريم محمد فاروق، 45 سنة، مهندس مدني، يقيم القاهرة، مؤمن أحمد عبد القوي، 18 سنة، طالب، مقيم قنا كسر، هشام محمد عبده، 22 سنة، عاطل، مقيم الأقصر، ولاء علي محمد، 46سنة، عاطق، مقيم الأقصر، حسن حسين السيد، 46 سنة، محاسب، مقيم الأقصر، عبد الرحمن محمد أبو المجد،20 سنة، طالب مقيم الاقصر، رؤى علي محمد، 20 سنة طالبة، مقيمة الأقصر، منه نصر عبد النافع،20 سنة، طالبة مقيمة بالأقصر، ياسمين محمود ابراهيم، 28 سنة، بدون عمل، مقيمة قنا، أسيل مصطفى اسماعيل، 9سنوات، طالبة مقيمة قنا.



كما أصيب: عمر زكريا حفناوي، 43 سنة، سائق الاتوبيس، مقيم المحلة الكبرى،حسين محمود عبد الحميد، 43سنة، نجار، مقيم المنصورة، أحمد عبد المجيد متولي، 44 سنة، عميد شرطة، مقيم الاسكندرية،محمود محمد عيسى، 23 سنة، مقيم بالبحيرة، محمد علي أحمد، 25 سنة،بدون عمل، مقيم الأقصر، محمد محمد عبد العزيز، 45 سنة، بدون عمل مقيم المنصورة.

كما لقي 7 أشخاص مصرعهم وجميعهم مجهولي الهوية من بينهم سيدتان و5 ذكور.

مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين في حادث أتوبيس المنيا

وجدير بالذكر، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات، على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن وقوع عدد من وفيات والمصابين

20 مصابا في حادث أتوبيس المنيا

علي الفور انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية، وتبين مصرع 7 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بكدمات وجروح وكسور متنوعة ارتفع عددهم بعد ذلك لـ 25 مصاب

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جرى نقل 25 مصابا لمستشفى الشيخ فضل التكاملي، بينما تم ايداع الجثث بمشرحة مسشتفى بني مزار العام.

الشبورة المائية الكثيف

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب الشبورة المائية الكثيف، وجاري إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق