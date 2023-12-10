محافظ القاهرة يتفقد عددا من لجان الانتخابات الرئاسية (صور)

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لجنة مدرسة النصر سكول بالمطرية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية .



وأكد محافظ القاهرة انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلق أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات حيث حرصوا على التواجد أمام اللجان قبل فتحها بساعة ونصف إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

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الانتخابات الرئاسية

وكان قد أدلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهرى.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٨٢٣٦٧٦١ ناخبا موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية داخل ٤٤٤ مركزا انتخابيا بالإضافة إلى ٥٨ لجنة للوافدين، مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات.



وأكد محافظ القاهرة عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأشاد محافظ القاهرة بوعي المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

وأكد محافظ القاهرة على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.