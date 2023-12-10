تزاحم المواطنين على اللجان الانتخابية فى مدينة بدر

شهدت مدرسة الفردوس بمدينة بدر تزاحم المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصت مديرية أمن القاهرة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين سير العملية الانتخابية بكافة دوائر المحافظة.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

ويحق التصويت فى الانتخابات لأكثر من 67 مليون ناخب على مستوى الجمهورية وسط إجراءات أمنية لتأمين 11 ألفا و631 لجنة اقتراع بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وتحت إشراف 15 ألف قاضي.

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وتسلمت قوات الشرطة تأمين المراكز واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وتمشيطها أمنيا، قبل بدء عملية التصويت.



وأعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين العملية الانتخابية التي ستجرى على مدار 3 أيام، اعتبارا من غد الأحد وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وترتكز الخطة الأمنية على عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية مع التأكيد على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.