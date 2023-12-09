السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

كتائب القسام تستهدف غرف قيادة جيش الاحتلال وتوقع بقوتين خاصتين في كمين

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قصف حشود قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف هاون.

وأضافت كتائب القسام: "استهدفنا غرف قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل".

وكشف مصدر قيادي في كتائب القسام، عن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقة الكرامة في قطاع غزة.

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة الياسين 105.

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حزب الله يعلن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال

وكشف حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، عن قصف 8 أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان خلال الساعات الماضية.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة، إنه استهدف أمس الجمعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصف صباحًا موقع مسكاف عام الإسرائيلي، وعند الظهيرة استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة.

تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة مالكية

وأضاف الحزب أنه قصف 3 أهداف للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف مربض خربة ماعر وموقع الراهب، وثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة مالكية قرب الحدود مع لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف وادي حسن، وأطراف منطقة الجبين، كما طال القصف حديقة إيران في منطقة مارون الراس، واللبونة، والناقورة، وخراج الهبارية والفرديس وشعب القلب شبعا، وأطراف بلدة شيحين الشمالية في جنوب لبنان.

وتتواصل المناوشات الحدودية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على خلفية التصعيد الجاري في قطاع غزة.

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