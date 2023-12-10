أهالي الوادي الجديد يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية (صور)

فتحت مراكز الاقتراع، بمحافظة الوادي الجديد، أبوابها أمام الناخبين، للتصويت في الإنتخابات الرئاسية 2024، المقرر إجراؤها اليوم وغدًا وبعد الغد، 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

وبدأ التصويت فى تمام التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته. فتح لجان الانتخابات لإستقبال الناخبين

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، بالأمس عن الإنتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اليوم وغدًا وبعد الغد.

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وجهزت محافظة الوادي الجديد، 67 مقرا انتخابيا بإجمالي 82 لجنة فرعية منهم 7 لجان للمغتربين موزعة على مراكز المحافظة الخمسة بواقع 75 لجنة فرعية و7 لجان مغتربين لاستقبال 188012 ناخب وناخبة صباح اليوم بواقع 5 مراكز انتخابية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط".

ويضم مركز الخارجة 27 لجنة فرعية والداخلة 28 لجنة فرعية فيما تضم الفرافرة 12 لجنة فرعية، وتضم واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 6 لجان فرعية، إلى جانب لجان المغتربين بواقع 7 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الوادى الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، التواصل مع رؤساء المراكز وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات، مشيرًا إلى المرور الميدانى وتفقد عددًا من المقار الانتخابية بعدد من المدارس والاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والسادة القضاة وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا عمل مظلات انتظار للناخبين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بما يضمن انتظام سير العملة الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق لتخرج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف للدولة المصرية.

وأوضح الزملوط، أنه سيجرى مرور دوري من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة على كافة اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان وكذا رفع كافة الاشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط اللجان الانتخابية، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلي تفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية بها (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز) مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى لتأمين اللجان الانتخابية، وتحديد أماكن ومسارات دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تسهل تحقيق التنظيم الجيد وسلامتهم، فضلًا عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابى.

وتابع أعضاء الغرفة المركزية للإنتخابات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد بكامل هيئتها بمقر الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية لمتابعة خطة التامين الطبى للمقار الإنتخابية الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وأماكن تمركز سيارات الإسعاف.

و وجه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بضرورة تواجد مندوبين الإدارات أمام المقار الانتخابية وجودة الخدمة التى يؤدونها من تسهيل دخول العاملين للمقار الانتخابية وتسجيل حضورهم، مشيدًا بجهد الغرفة فى تنظيم العمل قبل واثناء العملية الانتخابية.