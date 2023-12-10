الأمين العام للأمم المتحدة: تقوض سلطة مجلس الأمن بسبب عجزه وقف الحرب في غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته اليوم الأحد، في منتدى الدوحة بقطر، إن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي تقوضتا بعد عجزه عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



انتقادات حادة لأمريكا بسبب موقفها في مجلس الأمن

وأضاف أنطونيو جوتيريش في حديثه اليوم الأحد:" أن النظام الإنساني في قطاع غزة مهدد بالانهيار بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.



وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لن يتخلى عن دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار سقوط الآلاف من الشهداء من بين المدنيين.

وفشل مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة في الموافقة على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وذلك بسبب حق الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لانتقادات من العديد من دول العالم والتي اتهمتها بالانحياز لدولة الاحتلال الإسرائيلية وعرقلة وقف إطلاق النار.



لا تزال تبعات فشل مجلس الأمن في تبني قرار وقف إطلاق النار في غزة، بسبب لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام حق الفيتو لعرقلة القانون، تطارد واشنطن في المحافل الدولية وتعرضها للانتقاد من أكثر من دولة.

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تركيا توبخ أمريكا بسبب غزة

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تعليقا على الموقف الأمريكي في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة: "عبر أصدقاؤنا مرة أخرى عن اعتقادهم بأن أمريكا صارت الآن وحيدة فيما يتعلق بهذه القضية، خاصة في التصويت الذي أجري في الأمم المتحدة".

وجاءت تصريحاته في مقابلة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، يوم الجمعة بعد اجتماع مع نظرائه من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الذين التقوا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.



وقالت الوزارة في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، إن شعور "خيبة الأمل الكاملة" تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار؛ لأنهما تعتقدان أنه لن يفيد سوى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك فترات توقف للقتال تقول إنه يهدف "لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل".

وقال فيدان إنه ناقش أيضا طلب السويد الانضمام إلى الحلف خلال اجتماع ثنائي مع بلينكن، مضيفا: "من الآن فصاعدا، الأمر متروك لتقدير البرلمان، وقد أبلغنا نظراءنا بذلك".



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