الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الأمين العام للأمم المتحدة: تقوض سلطة مجلس الأمن بسبب عجزه وقف الحرب في غزة

جوتيريش،فيتو
جوتيريش،فيتو

 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته اليوم الأحد، في منتدى الدوحة بقطر، إن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي تقوضتا بعد عجزه عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


انتقادات حادة لأمريكا بسبب موقفها في مجلس الأمن 

 وأضاف أنطونيو جوتيريش في حديثه اليوم الأحد:" أن النظام الإنساني في قطاع غزة مهدد بالانهيار بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.


وأكد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لن يتخلى عن دعوته لوقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار سقوط الآلاف من الشهداء من بين المدنيين.
وفشل مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة في الموافقة على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وذلك بسبب حق الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعرضت الولايات المتحدة الأمريكية لانتقادات من العديد من دول العالم والتي اتهمتها بالانحياز لدولة الاحتلال الإسرائيلية وعرقلة وقف إطلاق النار.


لا تزال تبعات فشل مجلس الأمن في تبني قرار وقف إطلاق النار في غزة، بسبب لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام حق الفيتو لعرقلة القانون، تطارد واشنطن في المحافل الدولية وتعرضها للانتقاد من أكثر من دولة.

Advertisements

 

تركيا توبخ أمريكا بسبب غزة 

 وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تعليقا على الموقف الأمريكي في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة: "عبر أصدقاؤنا مرة أخرى عن اعتقادهم بأن أمريكا صارت الآن وحيدة فيما يتعلق بهذه القضية، خاصة في التصويت الذي أجري في الأمم المتحدة".

وجاءت تصريحاته في مقابلة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، يوم الجمعة بعد اجتماع مع نظرائه من منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الذين التقوا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.


وقالت الوزارة في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس،  إن شعور "خيبة الأمل الكاملة" تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.

وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار؛ لأنهما تعتقدان أنه لن يفيد سوى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك فترات توقف للقتال تقول إنه يهدف "لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من  أكتوبر على إسرائيل".

وقال فيدان إنه ناقش أيضا طلب السويد الانضمام إلى الحلف خلال اجتماع ثنائي مع بلينكن، مضيفا: "من الآن فصاعدا، الأمر متروك لتقدير البرلمان، وقد أبلغنا نظراءنا بذلك".
 

txt

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها مخيم جباليا شمال قطاع غزة

txt

إسرائيل تقتل أطفال غزة، تظاهرات في مناطق مختلفة بفرنسا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مجلس الامن قطاع غزة أمريكا غزة العدوان الإسرائيلي تركيا

مواد متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تجدد قصفها مخيم جباليا شمال قطاع غزة

خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة بعد فشل مجلس الأمن فى وقف الحرب على غزة

ليام كانينجهام يهاجم أمريكا بعد فيتو مجلس الأمن: أمر مقزز جدًا

مجلس الأمن يفشل في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم

حقيقة مقتل جندي إسرائيلي أهدى تفجير مبنى سكني في غزة لابنته

بعد واقعة مها أحمد، نقابة المهن التمثيلية تنتفض ضد تحديات أعضائها على التيك توك

الانتخابات الرئاسية 2024، السيسي يحيي الجماهير المحتشدة أمام مقر لجنته الانتخابية

4 صور ترصد إدلاء السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير الطيران المدني يدلي بصوته في لجنة مطار القاهرة الدولي (صور)

احذر الغرامة، عقوبة التخلف عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية

وزير التموين: انزل وشارك واختار اللي أنت عاوزه (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أصيبت بـ "سكتة دماغية" بسبب "فاتورة مياه"

خلافات جديدة بين بيكيه وشاكيرا

حملات سخرية من فيديوهات لجيش الاحتلال زعم فيها استسلام مقاتلي حماس

كابتن إيلا تنافس رئيسها أفيخاي أدرعي في الكذب على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

صانع الكوميديا من رحم الدراما.. المخرج سمير سيف مشوار من الإبداع (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم عمل وليمة الزواج وهل هي سنة أم مندوبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية