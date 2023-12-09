السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت الوصفة الأصلية

الفطير المشلتت الاحترافي،
الفطير المشلتت الاحترافي، فيتو


طريقة عمل الفطير المشلتت، في البيت، من الوصفات التي تجدها الكثير من ستات البيوت تمثل تحديا كبيرا، لأن الفطير المشلتت من المعجنات المصرية القديمة، التي يصعب تنفيذها لتعطي نتائج زي الجاهز، أو زي الفطير المشلتت الفلاحي بتاع زمان الذي توارثناه عبر الأجيال.
ودائما يؤكد الشيفات أن طريقة عمل الفطير المشلتت ليست صعبة، وإن كانت تحتاج بعض المجهود في العجن، فسر نجاح الفطير المشلتت في عجنه لفترة طويلة.

وطريقة عمل الفطير المشلتت في البيت، من الطرق التي توفر بشكل كبير في الميزانية؛ لأن أسعار الفطير المشلتت في المحلات مرتفعة بشكل مبالغ فيه، مقارنة بتكلفته في البيت.

Advertisements

ولكل من تبحث عن سر طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت، على أصوله، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله.

 

مدة التحضير: 25 دقيقة
مدة الطهي:٢٥ دقيقة
يكفي لـ ٨ أشخاص

 

مكونات عمل الفطير المشلتت


٤ أكواب دقيق فاخر
ملعقتين كبيرتين سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح
ماء دافئ للعجن
ملعقتين كبيرتين زيت
ملعقة كبيرة عصير ليمون
٣٠٠جرام زبدة نباتية (ماركارين )
نصف كوب سميد
عسل وقشطة وزيتون ومخلل للتقديم.

 

طريقة عمل الفطير المشلتت:

الفطير المشلتت

يوضع الدقيق مع السكر والملح والزيت، ثم عصير الليمون بالعجانة.
يضاف الماء الدافئ تدريجيا، ثم يعجن الكل جيدا للحصول على عجين مطاطي ناعم.
يقسم العجين لكرات متساوية ( حوالي ٨ كرات ).
يدهن بقليل من الزيت ويغطى، ثم يترك ليرتاح على الأقل ساعة، والأفضل تركه من ٥ لـ ٦ ساعات.
يدهن سطح العمل بالزبدة النباتية الذائبة، ثم تفرد كل كرة عجينة إلى أن تصبح رقيقة وكبيرة، ترش بالزبدة مرة أخرى، ثم قليل من السميد.
تطبق على شكل ظرف ثم توضع جانبا.
تفرد الكرة الثانية بنفس الشكل، ثم بعد رشها بالزبدة والسميد، يوضع ظرف العجين الاول بالمنتصف وتطبق العجين على شكل ظرف جديد.
وهكذا إلى الانتهاء من كل الكرات.
يوضع الفطير الذي تم الحصول عليه في صينية مدهونة بالزبدة، ثم يدهن الوجه مرة أخرى بالزبدة ويترك ليرتاح مدة نصف ساعة.
يخبز الفطير في الفرن مدة ٢٥ دقيقة إلى أن يأخذ اللون الذهبي مع مراعاة أن تكون الحرارة متوسطة.
يقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل الفطير الملوي المغربي، لعشاء مختلف ولذيذ

طريقة عمل فطيرة طاقية السلطان، تريند مواقع التواصل الاجتماعي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طريقة عمل الفطير المشلتت طريقة عمل الفطير المشلتت الصعيدي طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي في البيت طريقة الفطير المشلتت في البيت طريقة الفطير المشلتت

مواد متعلقة

طريقة عمل المبكبكة باللحمة، أكلة ليبية شهيرة

طريقة عمل الكاتشب في البيت، للتوفير في الميزانية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أمريكا تهين مندوب فلسطين الأممي ووزير خارجيتها، مفاجأة بتصنيف مصر لأغنى 10 دول أفريقية، تحرك من الخطيب لإنقاذ الأهلي

دولة تضع "هدف تاريخي" لنجمها على عملة نقدية (فيديو)

مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

دوري أبطال أفريقيا، اليوم الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 9-12-2023

مواعيد مباريات اليوم السبت 9-12-2023 والقنوات الناقلة

بعد الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، مسئول صهيوني يحسم جدل موعد نهاية الحرب على غزة

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو المثير للجدل: أفضل شيء حدث في حياتي

Advertisements

منوعات

المزيد

مفاجأة لا تُصدَّق، 5 رسامين كبار كانوا مرضى بعمى الألوان

بايدن يعلن عن أول خط قطار فائق السرعة في الولايات المتحدة

بعد 3 أيام مفاوضات، الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن قانون ينظم الذكاء الاصطناعي

كارثة في مترو أنفاق كييف والحكومة تدعو إلى اجتماع طارئ اليوم (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 9-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلادها الـ 42.. محطات مهمة في مشوار مي كساب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 9 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية