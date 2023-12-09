طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت الوصفة الأصلية



طريقة عمل الفطير المشلتت، في البيت، من الوصفات التي تجدها الكثير من ستات البيوت تمثل تحديا كبيرا، لأن الفطير المشلتت من المعجنات المصرية القديمة، التي يصعب تنفيذها لتعطي نتائج زي الجاهز، أو زي الفطير المشلتت الفلاحي بتاع زمان الذي توارثناه عبر الأجيال.

ودائما يؤكد الشيفات أن طريقة عمل الفطير المشلتت ليست صعبة، وإن كانت تحتاج بعض المجهود في العجن، فسر نجاح الفطير المشلتت في عجنه لفترة طويلة.



وطريقة عمل الفطير المشلتت في البيت، من الطرق التي توفر بشكل كبير في الميزانية؛ لأن أسعار الفطير المشلتت في المحلات مرتفعة بشكل مبالغ فيه، مقارنة بتكلفته في البيت.

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ولكل من تبحث عن سر طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت، على أصوله، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله.

مدة التحضير: 25 دقيقة

مدة الطهي:٢٥ دقيقة

يكفي لـ ٨ أشخاص

مكونات عمل الفطير المشلتت



٤ أكواب دقيق فاخر

ملعقتين كبيرتين سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن

ملعقتين كبيرتين زيت

ملعقة كبيرة عصير ليمون

٣٠٠جرام زبدة نباتية (ماركارين )

نصف كوب سميد

عسل وقشطة وزيتون ومخلل للتقديم.

طريقة عمل الفطير المشلتت:

الفطير المشلتت

يوضع الدقيق مع السكر والملح والزيت، ثم عصير الليمون بالعجانة.

يضاف الماء الدافئ تدريجيا، ثم يعجن الكل جيدا للحصول على عجين مطاطي ناعم.

يقسم العجين لكرات متساوية ( حوالي ٨ كرات ).

يدهن بقليل من الزيت ويغطى، ثم يترك ليرتاح على الأقل ساعة، والأفضل تركه من ٥ لـ ٦ ساعات.

يدهن سطح العمل بالزبدة النباتية الذائبة، ثم تفرد كل كرة عجينة إلى أن تصبح رقيقة وكبيرة، ترش بالزبدة مرة أخرى، ثم قليل من السميد.

تطبق على شكل ظرف ثم توضع جانبا.

تفرد الكرة الثانية بنفس الشكل، ثم بعد رشها بالزبدة والسميد، يوضع ظرف العجين الاول بالمنتصف وتطبق العجين على شكل ظرف جديد.

وهكذا إلى الانتهاء من كل الكرات.

يوضع الفطير الذي تم الحصول عليه في صينية مدهونة بالزبدة، ثم يدهن الوجه مرة أخرى بالزبدة ويترك ليرتاح مدة نصف ساعة.

يخبز الفطير في الفرن مدة ٢٥ دقيقة إلى أن يأخذ اللون الذهبي مع مراعاة أن تكون الحرارة متوسطة.

يقدم بالهنا والشفا.