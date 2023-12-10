لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظات مصر تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين، احتشاد المواطنين أمام اللجان في القاهرة، وكراسي متحركة ومظلات في الشرقية والدقهلية

لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظات مصر تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين.. احتشاد المواطنين أمام اللجان في القاهرة.. كراسي متحركة ومظلات في الشرقية والدقهلية.

فتحت لجان الانتخابات أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر إجراؤها اليوم وغدًا وبعد غد، 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انتهاء المحافظات من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

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وأكد وزير التنمية المحلية أنه تابع مع المحافظين جميع الترتيبات الخاصة بالانتخابات، مشيرًا إلى قيام المحافظين بالمرور الميدانى وتفقد عددًا من المقار الانتخابية بعدد من المدارس والاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والقضاة وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذا عمل مظلات انتظار للناخبين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظات بالشكل اللائق لتخرج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف للدولة المصرية.

الانتخابات الرئاسية بالقاهرة

ورصدت فيتو استعدادات المحافظات المختلفة للانتخابات الرئاسية ونبدأ بمحافظة القاهرة حيث احتشد المواطنون أمام اللجان فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالقاهرة.

واستعدت أجهزة الأمن بالقاهرة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية لعام 2024 م، التي تبدأ اليوم الأحد لتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الوادي الجديد

وفي محافظة الوادي الجديد، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد التواصل مع رؤساء المراكز وإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات، مشيرًا إلى المرور الميدانى وتفقد عددًا من المقار الانتخابية بعدد من المدارس والاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والسادة القضاة وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا عمل مظلات انتظار للناخبين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل اللائق لتخرج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف للدولة المصرية.

وأوضح الزملوط، أنه سيجرى مرور دوري من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة على كافة اللجان الانتخابية على مدار أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان وكذا رفع كافة الإشغالات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط اللجان الانتخابية، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إلى تفعيل خطط الطوارئ فى جميع المرافق العامة والخدمية بها (مرفق الإسعاف – قطاع شبكات الكهرباء – قطاع مياه الشرب والصرف الصحي – قطاع الغاز) مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائى لتأمين اللجان الانتخابية، وتحديد أماكن ومسارات دخول وخروج الناخبين باللجان مع وضع لوحات إرشادية تسهل تحقيق التنظيم الجيد وسلامتهم، فضلًا عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الانتخابي.

وأشار الزملوط، إلي التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تنفيذ خطة التأمين الطبي لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة فى محيط ومقار اللجان الإنتخابية أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن وضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال تلك الفترة.

وأكد أن المهمة الرئيسية للمحافظة هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشدد محافظ الوادى الجديد، على وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية وذلك بالتنسيق مع مراكز السيطرة بالمحافظة لمتابعة سير الانتخابات للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق.

انتخابات الرئاسة في محافظة سوهاج

وانطلقت أول أيام انتخابات الرئاسة في محافظة سوهاج في 18 لجنة عامة و684 لجنة فرعية و9 للجان للوافدين لاستقبال 3 مليون ناخب و25 ألفا و847 مواطنا بجميع مراكز المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم حتى 12 ديسمبر الجاري تحت إشراف قضائى كامل.

وأوضح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن جميع اللجان والمقرات جاهزة اليوم للعملية الانتخابية بتوفير أماكن انتظار ومظلات أمام اللجان الانتخابية لحماية الناخبين من أشعة الشمس، وتوفير كراسي لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن جميع صناديق الاقتراع وصلت لجميع اللجان العامة والفرعية منذ أمس وسط تأمين من قوات الشرطة والجيش.

وأشار محافظ سوهاج إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل مركز لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول، وتذليل أية معوقات.

الانتخابات الرئاسية 2024 في الشرقية

وتفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل عدد من اللجان الانتخابية العامة والفرعية بمدارس (الحناوي الابتدائية - عمر الفاروق الرسميه للغات - عمر مكرم الابتدائية - الزقازيق الثانوية بنات -السادات الثانوية بنات - السادات الإعدادية بنات - الزقازيق الثانوية الزراعية - احمد وحيد الرسميه للغات - الصالة المغطاة) بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية وجاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية والمقرر انطلاقها اليوم الأحد والمستمرة على مدار 3 أيام حتى يوم الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

واطمأن المحافظ على أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الانتخابية وتوفير كرسي متحرك لكبار السن وذوي الهمم لمساعدتهم للوصول إلى اللجنه للإدلاء بأصواتهم، وكذا مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية والتأكد من توفير مصدر احتياطي للتيار الكهربي وتحديد أماكن دخول وخروج الناخبين للجان، مشددًا علي ضرورة توفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري ولائق.

وأوضح محافظ الشرقية أن هناك مرور دوري من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على كافة اللجان الانتخابية قبل وخلال أيام الإنتخابات الرئاسية لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة اولًا بأول من الشوارع الرئيسية والفرعية وكذلك رفع الإشغالات من الميادين العامة ومحيط اللجان الإنتخابية للتسهيل على المواطنين والوصول للجان والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمديريات والمرافق الخدمية والانتهاء من تجهيز 980 مقرا انتخابيا يستوعب 1016 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة من أبناء المحافظة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



اللجان الانتخابية في الدقهلية

وشهدت محافظة الدقهلية أعمال مكثفة لتجهيز مقرات اللجان الانتخابية العامة والفرعية لاستقبال الناخبين ولمدة ثلاث أيام متتالية، حيث استعدت محافظة الدقهلية بـ 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرًّا انتخابيًا و7 لجان للمغتربين.

ورصدت فيتو تعقيم اللجان وإقامة الفراشة وتجهيز المقرات العامة والفرعية على مستوى المحافظة في كافة المراكز.

الانتخابات الرئاسية 2024 بالإسكندرية

وفي الإسكندرية، تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المقار واللجان الانتخابية بنطاق حي الجمرك للوقوف على التجهيزات النهائية ومدى الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد الشريف، خلال جولته اليوم، أن هناك تنسيقًا تامًّا بين المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية لتجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح الشريف أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية والرصد، والمرور على كافة اللجان الانتخابية، لمتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه تم توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتسهيل على الناخبين.

كما دعا محافظ الإسكندرية جموع الشعب السكندري للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.