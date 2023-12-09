استعداد الشرقية للانتخابات الرئاسية، المحافظة تؤكد جاهزية المدارس، 4699932 لهم حق التصويت بـ 1016 لجنة بينهم 10 وافدين (صور)

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024 في محافظة الشرقية، لاختيار مرشحًا واحدًا ليكون رئيسًا لجمهورية مصر العربية، والتي م المقرر أن تبدأ في أيام الـ10، والـ11، والـ12 من ديسمبر الجارى، ووصل عدد من لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بنطاق المحافظة الي 4699932 ناخبا موزعين على 1016 لجنة فرعية.

فضلا عن لجان المغتربين وعددهم 10 لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

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محافظة الشرقية تعلن انتهاء تجهيزات لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية



وشدد الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني علي المراكزالانتخابية للوقوف على جاهزيتها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية, مشيرًا إلى توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية لتيسير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

محافظة الشرقية تعلن انتهاء تجهيزات لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية،فيتو



أوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حاله طوارئ قصوى تزامنًا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية بعد غد الأحد والمستمرة على مدار3 أيام لخروج العرس الانتخابي في أبهى صوره..

محافظة الشرقية تعلن انتهاء تجهيزات لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية،فيتو



وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرورعلى اللجان والمراكز الانتخابية للتأكد من نظافتها ورفع أي اشغالات تعيق حركة المواطنين أثناء دخولهم لتلك المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، فضلًا عن مراجعه أعمده الإنارة بمحيط المراكز الانتخابية وجميع الطرق المؤدية إليها وتوفير مقاعد ومظلات امام اللجان، وأماكن وساحات انتظار للناخبين، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

محافظة الشرقية تعلن انتهاء تجهيزات لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية،فيتو



خطة التأمين الطبي خلال الانتخابات الرئاسية



من جانبه عقد الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لمناقشة خطة التأمين الطبي خلال الانتخابات الرئاسية والتي ستعقد ابتداء من غدا الأحد القادم لمدة ثلاثة أيام متتالية، والتي تتضمن تقديم الخدمة العلاجية والوقائية والإسعافية.

محافظة الشرقية تعلن انتهاء تجهيزات لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية،فيتو



قام وكيل الوزارة بنقل توجيهات الدكتورخالد عبدالغفاروزير الصحة والسكان، لمديري الإدارات الصحية والمستشفيات، لتنفيذ خطة التأمين الطبي، ووضع خطة العمل خلال الأيام المقبلة، وآليات تنفيذ خطة رفع درجة الاستعداد القصوى أثناء الانتخابات الرئاسية، وآليات متابعة الخدمات الطبية المقدمة بمحيط اللجان الانتخابية.

أكد الدكتورهشام مسعود علي مديري الإدارات الصحية والمستشفيات، بوضع خطة مرورمكثفة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من توافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته بالمستشفيات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي منها، ومضاعفة أدوية الطوارئ بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مع التأكيد على سرعة الاستجابة في التعامل مع الحالات المرضية ومصابي الحوادث، من خلال الفرق الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ، موجهًا أيضًا بالتواجد الفعلي للمدير المناوب، ولفرق خدمة المواطنين بالمستشفيات، وسهولة تواصل المواطنين مع الجهاز الإشرافي بكل منشأة طبية، والعمل علي نمو معدل مؤشرات أداء العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية.

محافظة الشرقية تعلن انتهاء تجهيزات لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية،فيتو



كما أكد وكيل وزارة الصحة على مديري المستشفيات بالمتابعة المستمرة للأقسام الطبية المختلفة، وخاصة الأقسام الحرجة، مثل قسم الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والكلي الصناعي، والتأكد من انتظام جلسات الغسيل الكلوي، ومتابعة تطبيق كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام، وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن النفايات الطبية الخطرة بها، موجهًا بمتابعة لوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات الخاصة بها، ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، وإجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة.



محافظة الشرقية تعلن انتهاء تجهيزات لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية،فيتو



أكثر من 250 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط لجان الانتخابات بالشرقية



أفاد مصدر بمرفق إسعاف الشرقية، أن مرفق الإسعاف دفع بكامل قوته بما يقدر250 سيارة للتواجد بمحيط لجان الانتخابات الرئاسية الأكثر كثافة من الناخبين.

محافظة الشرقية تعلن انتهاء تجهيزات لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية،فيتو



وأضاف المصدرأن 63 نقطة إسعاف على مستوى المحافظة رفعت حالة الطوارئ واستعدت للتعامل مع أى حالات فى حالة حدوث أى حالات إغماء للناخبين ممن يعانون من أمراض مزمنة.

وجري منع الإجازات بكافة المنشأت الطبيىة وتم تخصيص نحو80 مستشفي (حكومى - خاص) لنقل أى حالات إليهم فى حالة حدوث أى تداعيات.

محافظة الشرقية تعلن انتهاء تجهيزات لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية،فيتو



أمن الشرقية يرفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين انتخابات الرئاسة





فيما أنهت مديرية أمن الشرقية بإشراف اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية كافة الاستعدادات الأمنية لتأمين المقارالإنتخابية بالتنسيق مع القوات المسلحة من خلال وضع خدمات من الشرطة النظامية ورجال المباحث والمفرقعات أمام كل لجنة.



يذكران اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية في محافظة الشرقية انتهت الساعات الماضية من إجراءات توزيع مظاريف الاقتراع للانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



تسليم مظاريف الاقتراع في الانتخابات الرئاسية للجنة القضائية بالشرقية

وجرى تجهيزأماكن مخصصة لاستقبال القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بشمال المحافظة وتجهيز غرفة عمليات على مدار الساعة داخل محكمة شمال الزقازيق الابتدائية للدعم الفني والتسكين والمطاعم والسيارات والخدمات العلاجية والطبية.

محافظة الشرقية تعلن انتهاء تجهيزات لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية،فيتو



الانتخابات الرئاسية



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابية بالمحافظات..

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