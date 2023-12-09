فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمقطم غدا

يدلى المرشح الرئاسي فريد زهران بصوته الانتخابي غدا الأحد فى الحادية عشر صباحا بمدرسة المقطم الثانوية بنين شارع ١١٢ من شارع ٩ المقطم بلجنة فرعية رقم ١ ولجنة عامة ١١ ومسلسل ٨٥٢٥.

انتخابات رئاسة الجمهورية

وتنطلق غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية بالداخل والتي تجري على مدار 3 أيام “الأحد، الاثنين، الثلاثاء”، لاختيار رئيس مصر القادم.

عدد اللجان الانتخابية

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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القضاة المشرفون على الانتخابات

ويشرف على لجان الاقتراع حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل.



انطلاق الانتخابات الرئاسية بالداخل

وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.

إنتخابات الرئاسة، ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الإبتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالملاحظات في محضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وإثبات ذلك على النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة العامة.

كما يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء أصواتهم.

والسماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموج لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي..

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

ويسجل أمين اللجنة أخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

ويوقع الناخب بخطه أو بصمته – مرة واحدة – في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

ويتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

ويدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري.

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