السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمقطم غدا

فريد زهران، فيتو
فريد زهران، فيتو

 يدلى المرشح الرئاسي فريد زهران بصوته الانتخابي غدا الأحد فى الحادية عشر صباحا بمدرسة المقطم الثانوية بنين شارع ١١٢ من شارع ٩ المقطم بلجنة فرعية رقم  ١ ولجنة عامة ١١ ومسلسل ٨٥٢٥.

 

انتخابات رئاسة الجمهورية

 وتنطلق غدًا الأحد، الانتخابات الرئاسية بالداخل والتي تجري على مدار 3 أيام  “الأحد، الاثنين، الثلاثاء”، لاختيار رئيس مصر القادم.

 

عدد اللجان الانتخابية 
ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

Advertisements

 

القضاة المشرفون على الانتخابات

 ويشرف على لجان الاقتراع  حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد التي ستنطلق ابتداء من يوم الأحد المقبل.


انطلاق الانتخابات الرئاسية بالداخل 

 وتبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات الجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وذلك حتى لم يحضر من يمثل المرشحين أو أي منهم.  

 

إنتخابات الرئاسة، ويبدأ الاقتراع بإدلاء رئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم، وإثبات ذلك في النموذج رقم 14 انتخابات رئاسية، ويتم السماح لمن يحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورئيس وأعضاء لجنة المتابعة بالمحكمة الإبتدائية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك بالملاحظات في محضر إجراءات اللجنة نموذج رقم 13 انتخابات رئاسية، وإثبات ذلك على النموذج رقم 15 انتخابات رئاسية بالنسبة للجنة العامة.

 

كما يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالإدلاء أصواتهم.

 

والسماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور، ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموج لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة.

 

ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي..

 

كما يتحقق من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

 

ويسجل أمين اللجنة أخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

 

ويوقع الناخب بخطه أو بصمته – مرة واحدة – في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 11 انتخابات رئاسية.

 

ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة لذلك قرين توقيع الناخب.

 

ويتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

 

ويدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع البطاقة مطوية بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

 

ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من غمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الانتخابات الرئاسية بالداخل الانتخابات الرئاسية الهيئات القضائية القضاة المشرفون علي الانتخابات اللجان الانتخابية عدد اللجان الانتخابية نموذج رقم 14 انتخابات رئاسية

الأكثر قراءة

تعليق عاجل من عباس على فشل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار

أرقام في الانتخابات الرئاسية 2024 (انفوجراف)

بث مباشر، مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي veto live sports

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي حول الحرب على غزة

الشحات غتوري يعود للقاهرة بعد حضور اجتماعات لجنة سياسات منظمة الجمارك العالمية

أول قرار ضد المتهم بارتكاب مذبحة دار السلام

بلاغ تغيب كشف الواقعة، تفاصيل جديدة في مذبحة دار السلام (فيديو)

عناوين لجان الوزراء بالانتخابات الرئاسية 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفلت بالذكرى الـ 30 لزواجها، إمبراطورة اليابان تطفئ 60 شمعة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 10-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 10-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

اليوم، استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-12-2023 في مصر

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 9-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

عقوبات فى قانون الانتخابات الرئاسية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صيغ التسبيح في الكتاب والسنة وهل هو واجب أم مندوب

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بشفاء المريض وتفريج الكرب

أدعية الصباح للطلاب والطالبات للتفوق والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية