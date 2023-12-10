فئات لها حق دخول اللجان الفرعية أثناء التصويت غير الناخبين

الانتخابات الرئاسية 2024، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية، والتي تنطلق صباح اليوم الأحد، في تمام التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء على مدار ثلاثة أيام متتالية.

من له حق دخول اللجان الفرعية؟

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات من له حق دخول مقر اللجان الفرعية، وذلك بعد موافقة رئيس اللجنة، وهم:

مندوب المرشح ووكيله:

ويحق لهما حضور ومتابعة العملية الانتخابية، ويحق للوكيل إثبات ملاحظاته في محضر إجراءات اللجنة دون التدخل في سير عملية الاقتراع أو الفرز، ويستمر مندوب المرشح طوال مرحلتي الاقتراع والفرز، فإذا غادر مقر اللجنة، يثبت رئيسها ذلك في المحضر، ويوقع المندوب على المحضر في تاريخ وساعة مغادرته، أو يثبت رئيس اللجنة رفضه التوقيع في بند الملاحظات بالمحضر.

Advertisements

ويكون حضور المندوبين بموجب نموذج التفويض المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يشترط في المندوب أن يكون مقيدا في كشوف الناخبين أمام اللجنة الفرعية أو العامة، وإنما يشترط فقط قيده بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى الجمهورية.

ويكون حضور الوكلاء بموجب سند وكالة رسمي أو نموذج التوكيل المعتمد من المحكمة الابتدائية أو من الهيئة الوطنية للانتخابات.

المتابعون:

يسمح لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، متابعة العملية الانتخابية وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة دون التدخل فيها بأي شكل من الأشكال أو طلب أي استيضاح أو مناقشة.

ويقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات العملية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات.

يجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ولرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم.

ويكون الحضور في مرحلة الفرز من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، دون التقيد بمدة النصف ساعة.

وسائل الإعلام:

يسمح لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات دون التدخل في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التي تقررها الهيئة.

ويحظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث صحفية أو تليفزيونية أو إذاعية أو رقمية.

ولا تزيد مدة التواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة، ويجوز لرئيس اللجنة تقليصها في حالة التزاحم.

ولا يجوز تصوير عملية الاقتراع والفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة.

الحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح دون التقيد بمدة النصف ساعة.

دخول الـ VIP:

يتم تحديدهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة إجراءات العملية الانتخابية.. ويسمح بدخول اللجنة لكل من حصل على تصريح VIP من الهيئة الوطنية للانتخابات بدون بيانات أو صور شخصية، وله حقوق المتابع وعليه الالتزام بالضوابط التي يلتزم بها.

عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية

ويبلغ عدد اللجان الفرعية نحو 15 ألف لجنة فرعية التصويت، وستشهد أيضا عملية فرز الأصوات عقب انتهاء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 400 لجنة عامة مختصة بالإشراف وجمع نتائج التصويت من اللجان الفرعية.

ووفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين، يحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

استعلام الناخب عن مقره الانتخابي

من ناحية أخرى، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية بموجب بطاقة الرقم القومي من خلال الرابط

قاعدة بيانات الناخبين

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخب الاستفادة من خدمة الاستعلام المجانية عن مكان لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية، وذلك من خلال إرسال رسالة برقمك القومي إلى 5151 من أي تليفون محمول، أو من خلال الاتصال برقم 5151 من أي تليفون محمول وإتباع الإجراءات وسيتم الرد على الناخب برسالة بنتيجة الاستعلام.

مقار لجان الوافدين

من ناحية أخرى، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان للوافدين للناخبين المتواجدين في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، للتيسير عليهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت المادة 33 من قانون الانتخابات الرئاسية، للناخبين الذين لهم حق الانتخاب وفقا للقانون، بالإدلاء بأصواتهم في غير محل إقامتهم حال تواجدوا في محافظة أخرى أثناء أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وتضمنت المادة أنه “يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات”.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات نموذج ( 11 ) داخل اللجان الفرعية، حيث يتم إثبات بيانات الناخب الخاصة باسمه ورقمه القومي بمعرفة أمين اللجنة من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي بكشف الناخبين " نموذج رقم 11 " وافدين انتخابات رئاسية.

ويوقع الناخب في الخانة المخصصة لذلك بالكشف كتابة أو ببصمة إصبعه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بالكشف.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعلام عن عناوين لجان الوافدين بالمحافظات من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.