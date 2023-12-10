الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

البحرية الفرنسية تعلن إسقاط مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

البحرية الفرنسية،
البحرية الفرنسية، فيتو

غزة الآن، نقلت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، عن البحرية الفرنسية قولها: إنها أسقطت مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر انطلقتا من اليمن.

 

وأضافت عبر منصة (إكس) أن الفرقاطة متعددة المهام (فريم) أسقطت المسيرتين قبالة ساحل اليمن.

سلامة الملاحة البحرية

 

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أمس السبت أنها ستمنع كافة السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء، محذرة من أن هذه السفن "ستصبح هدفا مشروعا" لها إذا لم يتحقق ذلك.

وقالت الجماعة في بيان: "حرصًا منا على سلامة الملاحةِ البحرية نحذرُ جميعَ السفن والشركات من التعاملِ مع الموانئ الإسرائيلية".

وأضافت أن ذلك يأتي بعد "فرض قرارها منع السفن الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي ونتيجة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر المروعةِ وحرب الإبادةِ الجماعية والحصارِ في غزة".

مسيرات وصواريخ


تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1500 شخص.

وهدد الحوثيون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قبل أن يوسعوا الأسبوع الماضي نطاق تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل أثناء عبورها مضيق باب المندب.

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