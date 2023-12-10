البحرية الفرنسية تعلن إسقاط مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر

غزة الآن، نقلت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، عن البحرية الفرنسية قولها: إنها أسقطت مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر انطلقتا من اليمن.

وأضافت عبر منصة (إكس) أن الفرقاطة متعددة المهام (فريم) أسقطت المسيرتين قبالة ساحل اليمن.

The French Navy have announced that the LANGUEDOC (D653), a FREMM Multi-Mission Frigate, shot down two Houthi drones in the Red Sea off the Coast of Yemen that were launched from Yemen. https://t.co/qpjSyRQtC8 Advertisements December 10, 2023

سلامة الملاحة البحرية

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أمس السبت أنها ستمنع كافة السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء، محذرة من أن هذه السفن "ستصبح هدفا مشروعا" لها إذا لم يتحقق ذلك.

وقالت الجماعة في بيان: "حرصًا منا على سلامة الملاحةِ البحرية نحذرُ جميعَ السفن والشركات من التعاملِ مع الموانئ الإسرائيلية".

وأضافت أن ذلك يأتي بعد "فرض قرارها منع السفن الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي ونتيجة لاستمرار إسرائيل في ارتكاب المجازر المروعةِ وحرب الإبادةِ الجماعية والحصارِ في غزة".

مسيرات وصواريخ



تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يشنون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل نحو 1500 شخص.

وهدد الحوثيون باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، قبل أن يوسعوا الأسبوع الماضي نطاق تهديداتهم لتشمل السفن التابعة لحلفاء إسرائيل أثناء عبورها مضيق باب المندب.