لميس الحديدي: قد نرى الأسابيع المقبلة سياسات نقدية أكثر تشددا ورفع سعر الفائدة

قرض صندوق النقد، قالت الإعلامية لميس الحديدي: "صندوق النقد قال يوم الخميس الماضي إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات اقتصادية كبرى بسبب الحرب في غزة، ثم أعلن أن هناك تقدما مهما في المناقشات مع مصر، وفي كل الأحوال المهم هو كيف ننفق الدين".

إعلان المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد

وأكدت خلال برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: “الأسابيع المقبلة قد نرى فيها إعلان المراجعة الأولى والثانية لقرض صندوق النقد الدولي”.

سياسات نقدية متشددة

وأضافت: قد نرى الأسابيع المقبلة سياسات نقدية أكثر تشددا ورفع سعر الفائدة"، موضحة:"سعر الصرف المرن لم يختفِ من أجندة صندوق النقد، ولكنهم يهتمون أكثر حاليا بمسألة التضخم".

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قيمة قرض صندوق النقد

وأكدت: معلوماتنا أن مصر تتناقش على برنامج تمويل بـ10 أو 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

دعم مصر اقتصاديا الفترة المقبل

ولفتت إلى أن هناك اتجاها سياسيا عالميا بأهمية دعم مصر في الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المهم استخدام القرض الجديد لصندوق النقد في دعم اقتصاد حقيقي يستطيع أن ينتقل بنا إلى المرحلة المقبلة.



مباحثات صندوق النقد الدولي

وحددت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض المقدم من الصندوق لمصر.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.

مناقشات قرض صندوق النقد الدولي

وأضافت: "الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية".

ويعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة التمويل أمر أساسي إذ تتضرر البلاد من الصعوبات الاقتصادية التي يشكلها الصراع بين إسرائيل وحماس، "بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة".

ولمصر برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022.

وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.