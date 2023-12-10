الأحد 10 ديسمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في دوري أبطال أفريقيا والدوريات الأوروبية

فريق بيراميدز لكرة
فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مباراة بيراميدز أمام ماميلودي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة اتحاد العاصمة أمام مودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية، ومباراة إيفرتون ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صن داونز × بيراميدز - الساعة 3 مساء - قناة بى إن سبورت 8 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

إيفرتون × تشيلسي - الساعة 4 مساء - قناة بى ان سبورت 1 HD

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فولها × وستهام يونايتد - الساعة 4 مساء

لوتون تاون × مانشستر سيتي - الساعة 4 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

توتنهام × نيوكاسل يونايتد - الساعة 6:30 مساء - قناة بى ان سبورت 1 HD

فريق مودرن فيوتشر، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية الإفريقية

أبو سليم × سوار الغيني - الساعة 3 مساء - بى ان سبورت 6 HD

ريفرز يونايتد × الافريقي التونسي - الساعة 5 مساء

الهلال الليبي × سوبر سبورت - الساعة 6 مساء - بى ان سبورت 6 HD

اتحاد العاصمة × مودرن فيوتشر - الساعة 9 مساء - قناة بى ان سبورت 6 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني 

أتليتكو مدريد × ألميريا - الساعة 3 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

غرناطة × أتليتكو بلباو - الساعة 5:15 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

قادش × أوساسونا - الساعة 7:30 مساء - قناة بى ان سبورت 3 HD

برشلونة × جيرونا - الساعة 10 مساء - قناة بى ان سبورت 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

روما × ففيورنتينا - الساعة 9:45 مساء - قناة Starz Play App

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني 

شتوتجارت × بايرن ليفركوزين - الساعة 4:30 مساء - قناة بى ان سبورت 5 HD

كولن × ماينز - الساعة 6:30 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي 

نيس × ريمس - الساعة 2 مساء - قناة بى ان سبورت 4 HD

ميتز × بريست - الساعة 4 مساء

ستراسبورج × لوهافر - الساعة 4 مساء

كليرمونت × ليل - الساعة 4 مساء

ليون × تولوز - الساعة 6:5 مساء - قناة بى ان سبورت 4 HD

لوريان × مارسيليا - الساعة 9:45 مساء - قناة بى ان سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

اسطنبول سبور × ألانيا سبور - الساعة 2:30 مساءً.

اسطنبول باشاكشهير × هاتاي سبور - الساعة 3 مساءً.

قيصري سبور × بينديكسبور - الساعة 3 مساءً.

غازي عنتاب سبور × طرابزون سبور - الساعة 6 مساءً. 

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مواعيد مباريات اليوم مباراة بيراميدز أمام ماميلودي صن داونز دوري أبطال أفريقيا مباراة اتحاد العاصمة أمام مودرن فيوتشر بطولة الكونفدرالية مباراة إيفرتون ضد تشيلسي الدوري الانجليزي مانشستر سيتي برشلونة الدوري الإيطالي

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