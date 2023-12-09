السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

الوداد يفوز بهدف نظيف على سيمبا التنزاني في الوقت القاتل بدوري أبطال إفريقيا

الوداد، فيتو
الوداد، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، فاز فريق الوداد المغربي بهدف نظيف أمام سيمبا التنزاني في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأقيمت على إستاد مراكش.

 

أحداث المباراة 

استحوذ لاعبو الوداد على مجريات المباراة وأضاع لاعبوه العديد من الفرص في مباراة شهدت تألق حارس مرمي فريق سيمبا.

وأضاع يحيى جبران ركلة جزاء للفريق الودادي في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وخطف زكريا دراوي هدف الوداد في الوقت القاتل في الدقيقة 95 ليحصد الفريق الفوز الأول في دور المجموعات.

 

تشكيل الوداد 

حراسة المرمى: مطيع.

خط الدفاع: هشام، حركاس، أبوالفتح، عطية الله.

خط الوسط: جبران، دراوي، منتصر.

خط الهجوم: الهوني، سيف الدين، سامبو.

 

 

تشكيل سيمبا 

حراسة المرمى: لكرد. 

خط الدفاع: شوماري، هينوك، مالون، محمد حوني.

خط الوسط: كيبو، ساديو، فابريس، ليندر إيسو. 

خط الهجوم: نتيبازونكيزا، باليك. 

 

 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة 

1- الأهلي: 5 نقاط. 

2- ميدياما: 4 نقاط. 

3- شباب بلوزداد: 4 نقاط. 

4- يانج أفريكانز: نقطتين. 

 

الأهلي يتعادل أمام شباب بلوزداد 

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين، ووصل المارد الأحمر إلي منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوى.

وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وأنقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين، في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

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وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيا.

وسيطر لاعبو الأهلي علي مجريات الربع ساعة الاولي في الشوط الثاني، ومنع القائم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات.

وتحصل محمد هاني علي بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بعد التحام قوي مع مزيان لاعب الفريق الجزائري.

وأضاع كهربا فرصة هدفـ وعلت كرته قائم رايس مبولحي.

ونزل كوكا وإمام عاشور بدلا من المالي اليوديانج ومروان عطية ونزل الفرنسي موديست بدلا من محمود كهربا وكريم فؤاد بدلا من حسين الشحات في الربع ساعة الأخيرة.

واضاع شباب بلوزداد فرصة هدف محقق في الدقيقة 81 اصطدمت بقائم الشناوي، وشهدت الدقائق الأخيرة فرص بالجملة لكن تعامل معها الدفاع الجزائري بثبات  لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

 

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الوداد سيمبا افريقيا دوري أبطال أفريقيا الأهلي

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