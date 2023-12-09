محافظ الشرقية: الانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية لاستقبال المواطنين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جاهزية المقار الانتخابية بنطاق المحافظة لإستقبال المواطنين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمُقرر انطلاقها غدًا والمستمرة على مدار ثلاثه أيام حتي يوم الثاني عشر من ديسمبر الجارى.

محافظ الشرقية يؤكد رفع حالة الطوارئ القصوى

وأوضح المحافظ أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة المراكز والمديريات والمرافق الخدمية لتهيئه الأجواء المناسبه أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في جو يسوده الهدوء والديمقراطية، مشيرًا إلى تقديم كافه أوجه الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات لخروج العرس الانتخابي في أبهى صوره.

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رؤساء المراكز والمدن

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور علي اللجان والمراكز الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي اشغالات تعيق حركه المواطنين أثناء دخولهم لتلك المقار الإنتخابية ومراجعه أعمده الإنارة بمحيط المراكز الإنتخابية وجميع الطرق المؤدية إليها وتوفير مقاعد ومظلات امام اللجان، وأماكن وساحات انتظار للناخبين، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

المهندس سامى معجل السكرتير المساعد

وواصل الدكتو محافظ الشرقية لقاءاته التوعوية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعقد اجتماعًا اليوم ايضا مع رؤساء مراكز أبو كبير وههيا والإبراهيمية وكفر صقر وأولاد صقر ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

تشجيع المواطنين على النزول للانتخابات

وبدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية تشجيع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يُشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

عرسا ديمقراطيا استعدت له الشرقية

وأضاف المحافظ أنه من الضروري أن نقدم عرسًا ديموقراطيًا في صورة احتفالية في حب مصر يُشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية ولاستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن الغالي مصر قائلًا سيذكر التاريخ مشاركة أبناء الوطن في ممارسة آليات الديموقراطية ورسم خريطة المستقبل وبناء مصرنا الغالية.

المشاركة فى الانتخابات وعلى رأسهم الشباب

وقال المحافظ أدعو جموع الشعب المصري وفي مقدمتهم الشباب والمرأة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قرارتها لافتا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

واشار إلى أن حجم الإنجاز الذي تحقق على ارض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية في كافة القطاعات تخطي 62 مليار جنيه ليغير حياه المواطنين للأفضل قائلًا نسعى لبذل المزيد لنيل رضا المواطن وتحقيق طموحاته.