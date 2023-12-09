مرور مسائى لمديرعام فرع التأمين الصحي الشرقية على مستشفى المبرة

تفقد الدكتوررضا الديب مدير عام فرع التامين الصحى بالشرقية مساء اليوم مستشفى المبرة بالزقازيق للاطمئنان على سير العمل وانتظامة وعلى تقديم الخدمة الطبية للمرضى المترددين على المستشفى

وصاحب الديب في الجولة، الدكتور محمد ابو هاشم نائب مدير الفرع.

وتم المرور على أقسام العناية المركزة والمحضن وكذا الصيدلية الرئيسية بالاضافة الى صيدلية المستلزمات كما تم التاكد من توافرالأدوية والمستلزمات اللازمة لحالات المرضى بالمستشفى

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مدير الفرع ونائبه يتابعان مستشفى المبرة

وكان فى استقبالهما الدكتورة هناء احمد رشيد، مدير مستشفى المبرة، والدكتوراحمد عثمان، مدير الشئون العلاجية بالمستشفى

الدكتورة فاطمة ثروت أخصائية التخاطب بتأمين العاشر

وكانت الدكتورفاطمة تروت القت محاضرة صباح اليوم بقاعة مستشفى المبرة عنوانها كيف اساعد الطفل على إكتساب اللغة حيث ان من أكثر المشاكل شيوعا بين الأطفال هي التأخر اللغوي وقالت انه أكدت الأكاديمية الأمريكية لطب الأسرة أن 03 إلى 10% من الأطفال لديهم تأخر لغوي وتكون عند الذكور أكثر منه عند الإناث وأحيانا يكون ناتج عن تشخيص محدد مثل (متلازمة داون، الشلل الدماغي، إضطراب طيف التوحد، أو فقدان السمع

و أحيانا أخرى لا يكون سوى تأخر لغوي لأسباب لا تتعلق باضطراب ولكن ما يهم أولياء الأمور هو معرفة كيفية تحفيز مهارات التواصل واللغة لطفلهم في المنزل لذلك أردنا أن نشارككم طرق بسيطة تساعدكم على ذلك

أول طرق التخاطب النمذجة

وطرحت اول النماذح لذلك وعنوانها النمذجة وأولا وقبل كل شيء يجب أن تكون النموذج اللغوي الصحيح لطفلك فتتكلم معه بلغة الكبار حتى تتكون لديه اللغة و يكتسبها بالشكل الصحيح والتوسع وفيه عندما يقول طفلك كلمة واحدة قم أنت بتوسعتها أي في حال قال طفلك (كرة) قل أنت (نعم كرة كبيرة كرة حمراء كبيرة)

التقليد واعطاء الخيارات

ثم التقليد:وفيه الأطفال يحبون التقليد كثيرا لا سيما إذا كان الأمر مضحكا فابدأ بالحركات المضحكة وعندما يتقن مهارة التقليد إنتقل إلى تقليد الإيماءات وأصوات البيئة أو حركات الأغاني ثم وصلت الى اعطاء الخيارات والتى يجب على ولى الامر الا ينسى أثناء وقت اللعب أو تناول الطعام أن تقدم الخيارات للطفل لتشجيعه على التواصل فيمكنك سؤاله (هل ترغب باللعب بالسيارات أو المكعبات)

اعطاء مساعدة لفظية والتكلم باستمرار

إعطاء مساعدة لفظية وفيهاعندما يأتي الطفل لطلب ما يريد يمكنك مساعدته بلفظ أول كلمة أو أول مقطع من الكلمة ليكملها هو مثل:(في حال كان يرغب بالحليب يمكنك قول "ححححح" وإنتظار الطفل أن يكملها)التكلم باستمرار وفيها تدخل الحديث في الأنشطة اليومية وتكلم معه أثناء لبس الملابس (أدخل يدك في الكم) وأثناء الإستحمام مثل إغسل شعرك. وهكذا)ثم جاءت الى طريقة الإننتظار وفيها تعط طفلك الوقت الكافي لمحاولة التكلم وطلب ما يريد فبعض الأطفال بحاجة للمزيد من الوقت قبل طلب ما يريد

لغة الاشارة وتوفير الصور

اما لغة الاشارة ففيها إستخدم لغة الإشارة البسيطة أثناء الحديث مع طفلك لتوضيح ما تقوله مثل( أطلب منه أن يحضر لك الهاتف وضع يدك على أذنك) ثم توفير الصوروفيها نحتاج نحن الكبار أحيانا لبعض الصور لنفهم كيفية تركيب أو إستخدام جهازكذلك الأطفال يحتاجون أحيانا لتوفير بعض الصور لتساعده على فهم ما تريد توصيله له ثم طرح الأسئلة وفيها حاول أن تقوم بطرح الأسئلة المفتوحة بدل من الأسئلة التي إجابتها ( نعم/لا ) مثل:(أين بابا) ويمكنك الإجابة لمساعدته على تعلم الإجابة (بابا في العمل)

تعمد الخطأ وتعمد النسيان

وقالت توجد ايضا طريقة تعمد الخطأ أي أن يقوم ولى الامر بعمل شيء غير متوقع أو غير صحيح مع الطفل للفت إنتباهه وتعليمه التعليق مثل:(أن تلبسه الجورب باليد وتنتظر ردة فعله) وقالت فى النسيان يجب ان تتعمد النسيان في بعض المواقف لتحفيز الطفل على تذكيرك والتواصل معك مثل: (أحضر العصير وكوب وضعهم أمامه دون أن تسكبه وإنتظر ردة فعل الطفل أو قم بغناء أغنية يحبها الطفل وتوقف أثناء الغناء ليساعدك الطفل على تكملتها)

الحديث الذاتى والتحدث بجمل بسيطة

ثم فى الحديث الذاتى تعمد ولى الامرأن يتحدث مع نفسه أثناء أداء المهام المنزلية وتواجد الطفلك حولك مثل (عندما تقوم الأم بتقطيع السلطة يمكنها قول إقطع الخيار) الاخضر سيكون لدينا سلطة لذيذة) ثم فى حالة التحدث بجمل بسيطة يجب إختصار الجمل الطويلة وبسطها للطفل فبدلا من قول (إلبس حذائك سنذهب إلى المحل لشراء الحاجيات قل:(يلا إلبس حذائك) وجاءت لاخر نقطة وهى خلق فرص للتواصل وفيها يضع ولى الامرألعاب الطفل أو حاجياته في مكان مرتفع ومرئي له لتخلق له فرصه لطلب ما يريد.

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