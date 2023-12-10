حماس تعلق على بيان الحوثيين بمنع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل

غزة الآن، أعلنت حركة حماس ترحيبها بالبيان الذي أصدرته جماعة الحوثيين باليمن الخاص بمنع مرور السفن الإسرائيلية، وكل السفن المتجهة إلى إسرائيل ومن أي جنسية كانت، وذلك في حال لم تدخل إلى قطاع غزة حاجته من المواد الغذائية والدواء.

وأكدت حماس في بيان صحفي: "نثمّن قرار الإخوة في اليمن الشقيق منع مرور السفن الصهيونية، وكل السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء".

Advertisements

قرار شجاع وجريء ضد العدوان الصهيوأمريكي

ووصفت الحركة الفلسطينية القرار اليمني بالشجاع والجريء ضدّ العدوان "الصهيوأمريكي "، وقالت حماس: "نعدّه قرارا شجاعا وجريئا ينتصر لدماء شعبنا في قطاع غزّة، ويقف ضد العدوان الصهيوأمريكي الذي يُمعن في حرب الإبادة الجماعية والمجازر ضد كل مقومات الحياة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني، على مدار 64 يوما".

كسر الحصار عن غزة

وأضافت حماس: "ندعو دولنا العربية والإسلامية إلى تفعيل كل مقدراتهم وإمكانياتهم، انطلاقا من مسئولياتهم التاريخية، ومنطلق النخوة والشهامة، للتحرّك نحو كسر الحصار عن غزة، ومنع استمرار المجازر وحرب التجويع والتعطيش ووقف العدوان النازي الذي يرتكبه الاحتلال بدعم أمريكي".

تجدر الإشارة إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية توعدت باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل

وأمس السبت، أعلنت الجماعة منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل من أي جنسية كانت إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.

وفي وقت سابق من أمس السبت أيضا، صرّح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بأن إسرائيل ستقوم بالرد عسكريا على هجمات الحوثيين في اليمن، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ضد "أنصار الله".



واستطرد بيان الحوثي: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة.