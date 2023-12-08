بايدن يحدد لإسرائيل موعد نهاية حرب غزة

الهجوم البري على غزة، ذكرت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدد لجيش الاحتلال الإسرائيلي سقفا زمنيا لإنهاء الحرب في غزة.



الرئيس جو بايدن طالب إسرائيل بوقف الحرب على غزة



وأفادت القناة 12 العبرية في تقرير لها اليوم، بأن الرئيس جود بايدن طالب إسرائيل بوقف الحرب على غزة بنهاية العام الجاري 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن معلومة السقف الزمني الذي حدده بايدن لإسرائيل لإنهاء العدوان على غزة، جاءت بعد ساعات من تأكيد معاون الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون فاينر، أن أمريكا لم تعطِ تل أبيب موعدا نهائيا محددا لإنهاء العمليات القتالية مع حركة حماس في غزة، وأن الحرب إذا توقفت الآن، ستظل حماس تشكل تهديدا.

وفي السياق ذاته ذكر معاون الأمن القومي بالبيت الأبيض، خلال منتدى آسبن الأمني في واشنطن، يوم الخميس، "لم نعطِ إسرائيل مهلة محددة، فليس هذا دورنا في الواقع. هذا صراعهم. نقول ذلك، ولدينا تأثير، حتى إن لم تكن لدينا سيطرة مطلقة على ما يحدث على الأرض في غزة".

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وأضاف المسؤول الأمريكي،أن لإسرائيل هدفين في غزة هما ضمان ألا تتمكن حماس من حكم قطاع غزة بعد الآن، وألا تشكل تهديدا على إسرائيل عقب هجوم السابع من أكتوبر.

أمريكا تعطي إسرائيل مهلة محددة لوقف الحرب على غزة



فى ذات السياق نقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكى أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام لإنهاء حربها على غزة.

وأوضح أحدهم للموقع، أن الإدارة الأمريكية نصحت إسرائيل بعدم الذهاب إلى غزة لكن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهلت ذلك ومضت في خططها للتوغل داخل القطاع.

وتحدث بايدن هاتفيا أمس مع نتنياهو، وقال البيت الأبيض إن الرئيس شدد على الحاجة الملحة لحماية المدنيين وفصل السكان المدنيين عن حماس بوسائل منها ممرات تسمح للناس بالخروج بأمان من المناطق المحددة التي تدور فيها الأعمال العدائية.

أيضا نقل موقع "هافينجتون بوست" عن مسؤول أمريكي قوله: إن الاستخبارات الأميركية تقدر أن الجيش الإسرائيلي يستمر بالعمل بنفس الوتيرة ويبدي قلقا محدودا بشأن المدنيين رغم دعوات أميركية متكررة لضبط النفس.

وقال المسؤول إن هناك شكوكا بأن الهجوم العسكري الإسرائيلي الحالي أكثر دموية من الهجوم على شمالي القطاع والذي نفذته إسرائيل في المرحلة الأولى من عدوانها على غزة.

ونقل الموقع عن مسؤول فى الخارجية الأمريكية، أنه يبدو بشكل متزايد أن الجيش الإسرائيلي يشن حملة تطهير عرقي في غزة، وقال الدبلوماسي الأمريكي، إن واشنطن تشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أحرق بها نتنياهو حرفيا سمعة الولايات المتحدة لتعزيز أجندته السياسية الشخصية.

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