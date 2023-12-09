ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الترجي وبترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا، سقط فريق الترجي التونسي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بترو أتليتكو الأنجولي، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا التعادل يكون الترجي التونسي قد فرط في نقطتين ثمينتين قد يكلفه فقدانهما توديع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، خاصة أن هناك منافسة شرسة من قبل الهلال السوداني الذي يقدم عروض قوية في نسخة النسخة الحالية من البطولة.

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ترتيب مجموعة الترجي التونسي

ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، فيتو

الترجي يخسر أمام الهلال السوداني

وسقط الترجي الرياضي التونسي في فخ الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق النجم الساحلي التونسي الفوز بهدف نظيف أمام الهلال السوداني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت بالملعب الأولمبي بسوسة.

أحداث المباراة

شهدت المباراة ندية من الفريقين بطموح أكبر من لاعبي النجم الساحلي التونسي، حيث تعرضوا للخسارة في مباراتين.

وتألق الجمل حارس النجم في فرصة هدف محقق من جيروموجيشا في الدقيقة 55.

وخطف جاك مبي هدف النجم الساحلي في الدقيقة 88.

تشكيل النجم الساحلي

حراسة المرمى: الجمل

خط الدفاع: العبدلي، العواني، مبي، الشماخي

خط الوسط: عبيد، الجلاصي، سيديبي

خط الهجوم: بن علي، بن حسين، غيدامسي

تشكيل الهلال السوداني

حراسة المرمى: فوفانا.

خط الدفاع: دياو، ضيوف، عبد الرازق، إيبويلا.

خط الوسط: الصيني، مزمل، عادل، خضر.

خط الهجوم: جيروموجيشا، عبد الرحمن.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

1- الأهلي: 5 نقاط

2- ميدياما: 4 نقاط

3- شباب بلوزداد: 4 نقاط

4- يانج أفريكانز: نقطتين

الأهلي يتعادل أمام شباب بلوزداد

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين، ووصل المارد الأحمر إلى منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوى.

وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وأنقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين، في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيًّا.

وسيطر لاعبو الأهلي علي مجريات الربع ساعة الأولى في الشوط الثاني، ومنع القائم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات.

وتحصل محمد هاني علي بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بعد التحام قوي مع مزيان لاعب الفريق الجزائري.

وأضاع كهربا فرصة هدف، وعلت كرته قائم رايس مبولحي.

ونزل كوكا وإمام عاشور بدلًا من المالي أليو ديانج ومروان عطية ونزل الفرنسي موديست بدلًا من محمود كهربا وكريم فؤاد بدلًا من حسين الشحات في الربع ساعة الأخيرة.

وأضاع شباب بلوزداد فرصة هدف محقق في الدقيقة 81 اصطدمت بقائم الشناوي، وشهدت الدقائق الأخيرة فرص بالجملة لكن تعامل معها الدفاع الجزائري بثبات لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.