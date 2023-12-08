النجم الساحلي يفوز بهدف على الهلال السوداني في الوقت القاتل

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق النجم الساحلي التونسي الفوز بهدف نظيف أمام الهلال السوداني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت بالملعب الأولمبي بسوسة.

أحداث المباراة

شهدت المباراة ندية من الفريقين بطموح أكبر من لاعبي النجم الساحلي التونسي، حيث تعرضوا للخسارة في مباراتين.

وتألق الجمل حارس النجم في فرصة هدف محقق من جيروموجيشا في الدقيقة 55.

وخطف جاك مبي هدف النجم الساحلي في الدقيقة 88.

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تشكيل النجم الساحلي

حراسة المرمى: الجمل

خط الدفاع: العبدلي، العواني، مبي، الشماخي

خط الوسط: عبيد، الجلاصي، سيديبي

خط الهجوم: بن علي، بن حسين، غيدامسي

تشكيل الهلال السوداني

حراسة المرمى: فوفانا

خط الدفاع: دياو، ضيوف، عبدالرازق، إيبويلا

خط الوسط: الصيني، مزمل، عادل، خضر

خط الهجوم: جيروموجيشا، عبدالرحمن

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

1- الأهلي: 5 نقاط

2- ميدياما: 4 نقاط

3- شباب بلوزداد: 4 نقاط

4- يانج أفريكانز: نقطتين

الأهلي يتعادل أمام شباب بلوزداد

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين، ووصل المارد الأحمر إلي منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوى.

وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وأنقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين، في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيا.

وسيطر لاعبو الأهلي علي مجريات الربع ساعة الاولي في الشوط الثاني، ومنع القائم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات.

وتحصل محمد هاني علي بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بعد التحام قوي مع مزيان لاعب الفريق الجزائري.

وأضاع كهربا فرصة هدفـ وعلت كرته قائم رايس مبولحي.

ونزل كوكا وإمام عاشور بدلا من المالي اليوديانج ومروان عطية ونزل الفرنسي موديست بدلا من محمود كهربا وكريم فؤاد بدلا من حسين الشحات في الربع ساعة الأخيرة.

واضاع شباب بلوزداد فرصة هدف محقق في الدقيقة 81 اصطدمت بقائم الشناوي، وشهدت الدقائق الأخيرة فرص بالجملة لكن تعامل معها الدفاع الجزائري بثبات لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.