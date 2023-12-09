دوري أبطال أفريقيا، الترجي التونسي يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه بترو أتليتكو

دوري أبطال أفريقيا، سقط فريق الترجي التونسي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بترو أتليتكو الأنجولي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفقد الترجي التونسي بهذا التعادل نقطتين ثمينتين، ما يصعب مهمته في التأهل لدور ربع النهائي، في ظل احتدام الصراع بين أندية الأربعة في هذه المجموعة.

في المقابل، عاد بترو أتليتكو إلى أنجولا بنقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول، بعد إنتهاء مواجهات الجولة الثالثة، في حين يأتي الترجي ثانيا برصيد 4 نقاط.

الترجي يسعى لفض الاشتباك

فريق الترجي التونسي دخل مواجهة اليوم أمام بترو أتلتيكو الأنجولي محاولًا فض الاشتباك في المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكنه فشل في تحقيق الفوز.

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تصريحات طارق ثابت قبل المباراة

وفي تصريحات قبل مواجهة بترو أتليتكو، أكد طارق ثابت، المدير الفني للترجي، أن فريق باب سويقة سيكشف عن وجهه الحقيقي أمام بترو أتلتيكو، لتعويض خسارة الجولة الماضية أمام الهلال السوداني.

وتلقى الترجي دفعة قوية بعودة لاعبيه المصابين، أسامة بوقرة، حسام الدين غشة، غيث الوهابي، البرازيلي رودريجو رودريجيز.

فريق بترو أتليتكو الأنجولي، فيتو

الترجي يخسر أمام الهلال السوداني

وسقط الترجي الرياضي التونسي في فخ الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق الهلال السوداني في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق النجم الساحلي التونسي الفوز بهدف نظيف أمام الهلال السوداني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت بالملعب الأولمبي بسوسة.

أحداث المباراة

شهدت المباراة ندية من الفريقين بطموح أكبر من لاعبي النجم الساحلي التونسي، حيث تعرضوا للخسارة في مباراتين.

وتألق الجمل حارس النجم في فرصة هدف محقق من جيروموجيشا في الدقيقة 55.

وخطف جاك مبي هدف النجم الساحلي في الدقيقة 88.

تشكيل النجم الساحلي

حراسة المرمى: الجمل

خط الدفاع: العبدلي، العواني، مبي، الشماخي

خط الوسط: عبيد، الجلاصي، سيديبي

خط الهجوم: بن علي، بن حسين، غيدامسي

تشكيل الهلال السوداني

حراسة المرمى: فوفانا.

خط الدفاع: دياو، ضيوف، عبدالرازق، إيبويلا.

خط الوسط: الصيني، مزمل، عادل، خضر.

خط الهجوم: جيروموجيشا، عبد الرحمن.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الثالثة

1- الأهلي: 5 نقاط

2- ميدياما: 4 نقاط

3- شباب بلوزداد: 4 نقاط

4- يانج أفريكانز: نقطتين

الأهلي يتعادل أمام شباب بلوزداد

شهدت المباراة منذ البداية ندية بين الفريقين، ووصل المارد الأحمر إلي منطقة جزاء الفريق الجزائري في العديد من الكرات لكن دون جدوى.

وتألق مبولحي حارس شباب بلوزداد وأنقذ فرصة هدف محقق للنادي الأهلي.

وشهدت الربع ساعة الثانية فرصة خطيرة ضائعة من الجانبين، في مباراة تألق حارسي الفريقين مبولحي والشناوي.

وحاول بيرسي تاو خطف الهدف الأول للنادي الأهلي لكن اصطدمت بالدفاع، وعاند الحظ لاعبو الأهلي في العديد من الكرات لينتهي الشوط سلبيًّا.

وسيطر لاعبو الأهلي علي مجريات الربع ساعة الأولى في الشوط الثاني، ومنع القائم فرصة هدف محقق للنادي الأهلي عن طريق حسين الشحات.

وتحصل محمد هاني علي بطاقة صفراء في الدقيقة 58 بعد التحام قوي مع مزيان لاعب الفريق الجزائري.

وأضاع كهربا فرصة هدف، وعلت كرته قائم رايس مبولحي.

ونزل كوكا وإمام عاشور بدلا من المالي أليو ديانج ومروان عطية ونزل الفرنسي موديست بدلا من محمود كهربا وكريم فؤاد بدلًا من حسين الشحات في الربع ساعة الأخيرة.

واضاع شباب بلوزداد فرصة هدف محقق في الدقيقة 81 اصطدمت بقائم الشناوي، وشهدت الدقائق الأخيرة فرص بالجملة لكن تعامل معها الدفاع الجزائري بثبات لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.